Що таке ГАМК

ГАМК – це аміномасляна кислота. Вона належить до нейромедіаторів або біологічно активних хімічних речовин, які працюють посередниками в нервовій системі та передають електрохімічний імпульс від нервової клітини.

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ГАМК уповільнює нервові клітини, які надмірно збуджені та заспокоює нервову систему. Тому її називають гальмівним нейромедіатором. Коли людина має проблему з ГАМК у мозку, нервові клітини активуються сильніше, ніж потрібно, і змушують мозок збуджуватися.

Це викликає тривогу та почуття паніки, стресу, дратівливості, знижує чутливість до болю, частішає серцебиття, підвищує тиск та викликає безсоння. Аналоги ГАМК – це ліки, які мають схожу з нею структуру, але діють вони інакше. Хоча експерти не зовсім впевнені, як саме.

Як діє Gaba

Більшість згодні з тим, що ці ліки зв'язуються з кальцієвими каналами в нервових клітинах, покращують реакцію клітин мозку на ГАМК та полегшують її вивільнення. Аналоги ГАМК розробили тому, що важко вводити чистий ГАМК, і попередні спроби розробити внутрішньовенний або пероральний препарат були безрезультатними. Аналоги ГАМК розв'язують цю проблему, до них і належить Gaba.

Цей препарат можна використовувати для лікування певних станів, пов'язаних зі швидким збудженням нервів. До них належать:

синдром неспокійних ніг, стан, при якому в м'язах ніг виникає свербіж, поколювання, пульсація або печіння. В результаті все це викликає непереборне бажання поворухнути ногами;

фіброміалгія – захворювання, яке викликає біль у м'язах, зв'язках та сухожиллях;

невропатія внаслідок діабету, ампутації або оперізуючого лишаю;

судоми та епілепсія.

У деяких людей при прийманні аналогів ГАМК виникають побічні ефекти – сонливість, неспокій, депресія, сухість у роті, слабкість, нудота, блювання, біль голови. Gaba вважається безпечною, якщо приймати її у рекомендованому дозуванні.