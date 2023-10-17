Коли м'які тканини у нижній частині спини пошкоджуються, область поперекового відділу часто запалюється. Це веде до набряку, що є природною реакцією організму на ушкодження. Запалені м'язи сильно скорочуються, іноді викликаючи судоми та сильні болі.

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Симптоми зірваної спини

Сильний біль найінтенсивніший у перші дні після пошкодження. У цей період зазвичай виникають різкі болі під час певних рухів, таких як нахили. Поступово біль стає помірним і супроводжується обмеженням рухів, і цей стан може зберігатися протягом одного – двох тижнів, поки м'язи гояться.

Зазвичай ці симптоми спостерігаються у тих, хто зірвав спину:

тупий, ниючий біль у попереку, він також може відчуватися в сідницях або стегнах, оскільки їхні м'язи допомагають підтримувати поперек;

напруга та біль у м'язах попереку;

відчуття печіння, сильного тепла в районі попереку;

біль, що посилюється при русі. Зрідка вона поширюється вниз у ноги і віддає в ікри та ступні;

скутість, труднощі під час ходьби;

болючість та запалення у певній ділянці спини;

м'язові спазми – гостре скорочення м'язових волокон у нижній частині спини, що може спричинити сильний біль.

Що робити коли зірвали спину

Не впадайте в паніку, оскільки поняття "зірвати спину" зазвичай вказує на виражений спазм м'язів. Ця проблема не настільки небезпечна, як може здатися. Рекомендовано записатися на консультацію до лікаря, і, поки ви очікуєте призначеного зустрічі, приймати нестероїдні протизапальні препарати (НПЗЗ) у дозуванні, яке відповідає вашому віку, та дайте своєму організму відпочинок.

Застосування холодного компресу, наприклад, мішка з льодом, допоможе зменшити запалення, яке зазвичай розвивається невдовзі після травми м'язів. Такий компрес потрібно застосовувати протягом 10 – 20 хвилин, при цьому між пакетом з льодом та шкірою треба помістити рушник, щоб уникнути переохолодження.

Теплові компреси сприяють покращенню кровообігу, що допомагає розслабити напружені м'язи і сприяє швидкому одужанню. Вранці протягом 10 – 15 хвилин можна прикласти грілку на уражену ділянку. Зазвичай рекомендується починати теплову терапію не раніше як за 48 годин після отримання травми, і також важливо мати тканинний прошарок між компресом і шкірою для захисту від опіку.

Лікування розтягнених м'язів спини зазвичай містить поєднання відпочинку для м'язів і неінвазивних методів. Найчастіше використовуються НПЗЗ, такі як ібупрофен, аспірин або напроксен, для зменшення запалення, яке викликає біль.

З метою зменшення м'язових спазмів лікар може призначити міорелаксанти – препарати, які знижують тонус м'язів. Вони послаблюють болючі рецептори в центральній нервовій системі. Але треба пам'ятати, що міорелаксанти можуть викликати звикання.