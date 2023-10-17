Когда мягкие ткани в нижней части спины повреждаются, область поясничного отдела часто воспаляется. Это ведет к отеку, являющемуся естественной реакцией организма на повреждение. Воспаленные мышцы сильно сокращаются, иногда вызывая судороги и сильные боли.

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Симптомы сорванной спины

Сильная боль наиболее интенсивна в первые дни после повреждения. В этот период обычно возникают резкие боли во время определенных движений, таких как наклонности. Постепенно боль становится умеренной и сопровождается ограничением движений, и это состояние может сохраняться в течение одной – двух недель, пока мышцы заживают.

Обычно эти симптомы наблюдаются у сорвавших спину:

тупая, ноющая боль в пояснице, она также может ощущаться в ягодицах или бедрах, поскольку их мышцы помогают поддерживать поясницу;

напряжение и боли в мышцах поясницы;

ощущение жжения, сильного тепла в районе поясницы;

боль, усиливающаяся при движении. Изредка она распространяется вниз в ноги и отдает в ступни икры;

скованность, трудности при ходьбе;

болезненность и воспаление в определенном участке спины;

мышечные спазмы – острое сокращение мышечных волокон в нижней части спины, что может вызвать сильную боль.

Что делать когда сорвали спину

Не впадайте в панику, поскольку понятие "сорвать спину" обычно указывает на выраженный спазм мышц. Эта проблема не столь опасна, как может показаться. Рекомендуется записаться на консультацию к врачу, и, пока вы ожидаете назначенного встречи, принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) в дозировке, соответствующей вашему возрасту, и дайте своему организму отдых.

Применение холодного компресса, например, мешок со льдом, поможет уменьшить воспаление, обычно развивающееся вскоре после травмы мышц. Такой компресс нужно применять в течение 10 – 20 минут, при этом между пакетом со льдом и кожей нужно поместить полотенце во избежание переохлаждения.

Тепловые компрессы способствуют улучшению кровообращения, что помогает расслабить напряженные мышцы и способствует быстрому выздоровлению. Утром в течение 10-15 минут можно приложить грелку на пораженный участок. Обычно рекомендуется начинать тепловую терапию не ранее чем через 48 часов после получения травмы, и также важно иметь тканевую прослойку между компрессом и кожей для защиты от ожога.

Лечение растянутых мышц спины обычно содержит сочетание отдыха для мышц и не инвазивных методов. Чаще используются НПВС, такие, как ибупрофен, аспирин или напроксен, для уменьшения воспаления, вызывающего боль.

С целью уменьшения мышечных спазмов врач может назначить миорелаксанты – препараты, снижающие тонус мышц. Они ослабляют болезненные рецепторы в центральной нервной системе. Но нужно помнить, что миорелаксанты могут вызывать привыкание.