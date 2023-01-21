У геніталіях багато нервових закінчень. У цій невеликій області їхня концентрація вища, ніж в інших частинах тіла. Пеніс та яєчка розташовані зовні і не захищені кістками або м'язами. Вони дуже чутливі, тому біль відчувається сильніше.

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Як полегшити біль при ударі в пах

При ударі в пах біль може поширюватися на живіт. Це відбувається через спільні нерви і тканини між животом і мошонкою.

Ось що допоможе полегшити біль після удару в пах:

трохи полежати;

безрецептурні знеболювальні, такі як ібупрофен або парацетамол;

холодний компрес;

підтримуюча спідня білизна, щоб обмежити рухи.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Якщо це незначна травма, біль має поступово зменшитись менш ніж за годину і будь-які інші симптоми теж мають зникнути.

Негайно зверніться до лікаря, якщо:

сильний біль, який триває більше однієї години;

набряк або синець мошонки;

виникла нудота та блювоту;

є гарячка.

Травмам статевих органів краще запобігати. Для цього надягайте спортивний бандаж або чашу на область паху. Їх виготовляють із жорсткого пластику, і вони добре захищають статевий член та яєчка. Бандажі найкраще використовувати при заняттях спортом, коли можна отримати удар м'ячем або ногою, наприклад, під час гри у футбол і хокей, а також при заняттях карате.