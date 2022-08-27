Перед тим як щось робити з порізом, вимийте руки. Це допоможе не занести інфекцію у рану.
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Що робити з невеликим ранами
- Зачекайте, поки кров зупиниться – якщо поріз або рана невеликі, вони перестануть кровоточити самі по собі. Можна прикласти ватку або бинт, щоб кров вбиралася.
- Видаліть все, що потрапило в рану пінцетом, змоченим у спирт. Якщо уламки скла або інші предмети застрягли глибоко і їх не можливо дістати самостійно, потрібно звернутися до лікаря.
- Промийте рану під проточною водою. Шкіру навколо помийте з милом, але слідкуйте за тим, щоб воно не потрапило всередину рани – нічого страшного не трапиться, але це може посилити больові відчуття. Після миття промокніть шкіру насухо рушником. Промивати рану потрібно лише тоді, коли кров уже зупинилась.
- Перші кілька днів змащуйте рану вазеліном. Це допоможе зберегти її вологою – такі рани гояться на 40% швидше, і після них не залишається рубців.
- Якщо рана глибока, накладіть марлеву пов'язку. Змінюйте її щодня або частіше, якщо вона стає брудною і вологою. Подряпини і неглибокі рани можна не перев'язувати.
- Найчастіше порізи гояться за десять днів. Якщо біль зберігається весь цей час, допоможуть безрецептурні знеболювальні засоби – парацетамол або ібупрофен.
- Не використовуйте йод і перекис водню – вони можуть спричинити подразнення шкіри та уповільнити загоєння рани.
Як зупинити кров
- Злегка здавіть область над порізом (можна використовувати рушник або інші чисті тканини).
- Якщо поріз на руці чи долоні, підніміть пошкоджену частину тіла над головою.
- Якщо поріз на нозі, потрібно лягти на спину і підняти частину тіла з порізом вище за рівень серця.
- Джгут рекомендують використовувати тільки для зупинки небезпечної для життя кровотечі, накладати його має той, хто знає, як це робити правильно.
Коли викликати "швидку"
- Якщо кровотеча не зупиняється довше десяти хвилин, потрібно дзвонити у швидку. У такому разі можуть знадобитися шви.
- Коли глибокий розріз або краї рани широко розкриті.
- Якщо була відрізана частина тіла, наприклад, кінчик пальця. У такому разі потрібно покласти її герметичний поліетиленовий пакет, а його – у крижану воду, а потім подзвоніть у швидку. Якщо зробити все швидко, доки тканини не почали відмирати, хірург зможе пришити відрізану частину тіла.