Перед тим як щось робити з порізом, вимийте руки. Це допоможе не занести інфекцію у рану.

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Що робити з невеликим ранами

  • Зачекайте, поки кров зупиниться – якщо поріз або рана невеликі, вони перестануть кровоточити самі по собі. Можна прикласти ватку або бинт, щоб кров вбиралася.
  • Видаліть все, що потрапило в рану пінцетом, змоченим у спирт. Якщо уламки скла або інші предмети застрягли глибоко і їх не можливо дістати самостійно, потрібно звернутися до лікаря.
  • Промийте рану під проточною водою. Шкіру навколо помийте з милом, але слідкуйте за тим, щоб воно не потрапило всередину рани – нічого страшного не трапиться, але це може посилити больові відчуття. Після миття промокніть шкіру насухо рушником. Промивати рану потрібно лише тоді, коли кров уже зупинилась.
  • Перші кілька днів змащуйте рану вазеліном. Це допоможе зберегти її вологою – такі рани гояться на 40% швидше, і після них не залишається рубців.
  • Якщо рана глибока, накладіть марлеву пов'язку. Змінюйте її щодня або частіше, якщо вона стає брудною і вологою. Подряпини і неглибокі рани можна не перев'язувати.
  • Найчастіше порізи гояться за десять днів. Якщо біль зберігається весь цей час, допоможуть безрецептурні знеболювальні засоби – парацетамол або ібупрофен.
  • Не використовуйте йод і перекис водню – вони можуть спричинити подразнення шкіри та уповільнити загоєння рани.

Як зупинити кров

  • Злегка здавіть область над порізом (можна використовувати рушник або інші чисті тканини).
  • Якщо поріз на руці чи долоні, підніміть пошкоджену частину тіла над головою.
  • Якщо поріз на нозі, потрібно лягти на спину і підняти частину тіла з порізом вище за рівень серця.
  • Джгут рекомендують використовувати тільки для зупинки небезпечної для життя кровотечі, накладати його має той, хто знає, як це робити правильно.

Коли викликати "швидку"

  1. Якщо кровотеча не зупиняється довше десяти хвилин, потрібно дзвонити у швидку. У такому разі можуть знадобитися шви.
  2. Коли глибокий розріз або краї рани широко розкриті.
  3. Якщо була відрізана частина тіла, наприклад, кінчик пальця. У такому разі потрібно покласти її герметичний поліетиленовий пакет, а його – у крижану воду, а потім подзвоніть у швидку. Якщо зробити все швидко, доки тканини не почали відмирати, хірург зможе пришити відрізану частину тіла.