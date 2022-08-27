Перед тем, как что-то делать с порезом, вымойте руки. Это поможет не внести инфекцию в рану.
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Что делать с небольшими ранами
- Подождите, пока кровь остановится – если порезы или раны небольшие, они перестанут кровоточить сами по себе. Можно приложить ватку или бинт, чтобы кровь впитывалась.
- Удалите все, что попало в рану пинцетом, смоченным в спирте. Если обломки стекла или другие предметы застряли глубоко и их невозможно достать самостоятельно, следует обратиться к врачу.
- Промойте рану под проточной водой. Кожу вокруг помойте с мылом, но следите за тем, чтобы оно не попало внутрь раны – ничего страшного не случится, но это может усугубить болевые ощущения. После мытья промокните кожу досуха полотенцем. Промывать рану нужно только тогда, когда кровь уже остановилась.
- Первые несколько дней смазывайте рану вазелином. Это поможет сохранить ее влагой – такие раны заживают на 40% быстрее и после них не остается рубцов.
- Если глубокая рана, наложите марлевую повязку. Меняйте ее каждый день или чаще, если она становится грязной и влажной. Царапины и неглубокие раны можно не перевязывать.
- Чаще всего порезы заживают за десять дней. Если боль сохраняется все это время, помогут безрецептурные обезболивающие средства – парацетамол или ибупрофен.
- Не используйте йод и перекись водорода – они могут вызвать раздражение кожи и замедлить заживление раны.
Как остановить кровь
- Слегка сдавите область над порезом (можно использовать полотенце или другие чистые ткани).
- Если порез на руке или ладони поднимите поврежденную часть тела над головой.
- Если порез на ноге, нужно лечь на спину и приподнять часть тела с порезом выше уровня сердца.
- Жгут рекомендуют использовать только для остановки опасного для жизни кровотечения, накладывать его должен тот, кто знает, как это делать правильно.
Когда вызвать "скорую"
- Если кровотечение не останавливается дольше десяти минут, нужно звонить в скорую. В этом случае могут потребоваться швы.
- Когда глубокий разрез или края раны широко раскрыты.
- Если была отрезана часть тела, например кончик пальца. В таком случае нужно положить ее герметичный полиэтиленовый пакет, а его – в ледяную воду, а затем позвоните в скорую. Если сделать все быстро, пока ткани не начали отмирать, хирург сможет пришить отрезанную часть тела.