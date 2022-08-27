Перед тем, как что-то делать с порезом, вымойте руки. Это поможет не внести инфекцию в рану.

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Что делать с небольшими ранами

  • Подождите, пока кровь остановится – если порезы или раны небольшие, они перестанут кровоточить сами по себе. Можно приложить ватку или бинт, чтобы кровь впитывалась.
  • Удалите все, что попало в рану пинцетом, смоченным в спирте. Если обломки стекла или другие предметы застряли глубоко и их невозможно достать самостоятельно, следует обратиться к врачу.
  • Промойте рану под проточной водой. Кожу вокруг помойте с мылом, но следите за тем, чтобы оно не попало внутрь раны – ничего страшного не случится, но это может усугубить болевые ощущения. После мытья промокните кожу досуха полотенцем. Промывать рану нужно только тогда, когда кровь уже остановилась.
  • Первые несколько дней смазывайте рану вазелином. Это поможет сохранить ее влагой – такие раны заживают на 40% быстрее и после них не остается рубцов.
  • Если глубокая рана, наложите марлевую повязку. Меняйте ее каждый день или чаще, если она становится грязной и влажной. Царапины и неглубокие раны можно не перевязывать.
  • Чаще всего порезы заживают за десять дней. Если боль сохраняется все это время, помогут безрецептурные обезболивающие средства – парацетамол или ибупрофен.
  • Не используйте йод и перекись водорода – они могут вызвать раздражение кожи и замедлить заживление раны.

Как остановить кровь

  • Слегка сдавите область над порезом (можно использовать полотенце или другие чистые ткани).
  • Если порез на руке или ладони поднимите поврежденную часть тела над головой.
  • Если порез на ноге, нужно лечь на спину и приподнять часть тела с порезом выше уровня сердца.
  • Жгут рекомендуют использовать только для остановки опасного для жизни кровотечения, накладывать его должен тот, кто знает, как это делать правильно.

Когда вызвать "скорую"

  1. Если кровотечение не останавливается дольше десяти минут, нужно звонить в скорую. В этом случае могут потребоваться швы.
  2. Когда глубокий разрез или края раны широко раскрыты.
  3. Если была отрезана часть тела, например кончик пальца. В таком случае нужно положить ее герметичный полиэтиленовый пакет, а его – в ледяную воду, а затем позвоните в скорую. Если сделать все быстро, пока ткани не начали отмирать, хирург сможет пришить отрезанную часть тела.