Не всі люди хочуть носити окуляри для корекції зору. Їх може не влаштовувати зовнішній вигляд, або турбують, що про них подумає оточення, незручно при заняттях спортом та багато інших причин. А декому не подобається відчуття стороннього тіла в оці, тому вони відмовляються і від контактних лінз.

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Чи не нашкодить зору відмова від окулярів і лінз

Залежить від того, чому зір треба коригувати. Найпоширенішими хворобами, за яких лікар виписує рецепт на окуляри, є короткозорість, міопія, далекозорість, гіперметропія, астигматизм. Ці захворювання пов'язані з порушенням рефракції ока, тобто його здатності заломлювати світлові промені та фокусувати їх на сітківці.

Правильно підібрані окуляри або лінзи виправляють рефракцію та покращують гостроту зору під час їхнього носіння.

Хороша новина. Якщо у вас одне із захворювань, пов'язаних з порушенням рефракції, тимчасова чи повна відмова від окулярів та лінз не призведе до погіршення зору.

Недоліки відмови від окулярів

Погана новина. Очі без окулярів і лінз надмірно напружуватимуться, що може призвести до дискомфорту в очах, головного болю та загальної втоми. Крім цього, проблема з гостротою зору так і залишається невирішеною.

Близькозорій дитині буде складно розглянути, що написано на дошці. Короткозорому дорослому буде складно водити машину, а далекозора людина не зможе читати улюблені книги.

Раніше вважалося, що іноді варто знімати окуляри, щоби дати очам відпочити. Але в цьому випадку замість відпочинку очі лише отримують зайве навантаження.

Іншими словами, не носити окуляри чи лінзи при порушеннях рефракції можна, але для зручності краще цього не робити. Зовсім інша справа, якщо окуляри виписані для лікування амбліопії, лінивого ока або косоокості у дітей. Відмова від корекції зору за допомогою окулярів може призвести до прогресування цих захворювань.