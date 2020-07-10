Невелике дослідження вкотре вказало на те, що вагіна може передати коронавірус дитині внутрішньоутробно.

Дослідники з Італії провели невелике дослідження, яке охопило 31 вагітну жінку із COVID-19. Пацієнтки народили дітей у березні та квітні, повідомляє Medical Express.

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Науковці знайшли ознаки вірусу у кількох зразках пуповинної крові, плаценти та один раз у грудному молоці. Втім, поки що невідомо, чи є ці віруси інфекційними. Внаслідок цього вчені заявили, що поки рано змінювати рекомендації догляду за вагітними.

У новому дослідженні брали участь жінки з трьох лікарень, які перебували там під час піку пандемії в країні. Генетичний матеріал вірусу був знайдений в одній пробі крові пуповини, у двох мазках піхви та в одному зразку грудного молока. Дослідники також виявили специфічні антикоронавірусні антитіла в крові пуповини та у молоці.

Немовля могло народитися вже з коронавірусом

Також лікарі повідомляють, що в одному випадку "є вагомі докази того, що немовля народилося вже позитивним, тому що вірус виявили в парасольковій крові та в плаценті".

У будь-якому випадку, можливість зараження плода здається відносно рідкісною. Лише двоє новонароджених після народження отримали позитивні результати на коронавірус і жодне немовля не заразилося від матері через деякий час після пологів.

Натомість фахівці з Нью-Йорку повідомили, що теж виявили вірусні частинки на плодовій стороні плаценти у декількох з 11 обстежених випадків. На їхню думку, нові дані свідчать про те, що передача в утробу матері можлива, але здається рідкісною і не викликає серйозних проблем у немовлят.