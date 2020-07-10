Небольшое исследование в очередной раз указало на то, что вагина может передать коронавирус ребенку внутриутробно.

Исследователи из Италии провели небольшое исследование, которое охватило 31 беременную женщину с COVID-19. Пациентки родили детей в марте и апреле, сообщает Medical Express.

К теме COVID-19 во время беременности может травмировать плаценту: фотодоказательства 18+

Ученые нашли признаки вируса в нескольких образцах пуповинной крови, плаценты и один раз в грудном молоке. Впрочем, пока неизвестно, являются ли эти вирусы инфекционными. Вследствие этого ученые заявили, что пока рано менять рекомендации по уходу за беременными.

В новом исследовании участвовали женщины из трех больниц, которые находились там во время пика пандемии в стране. Генетический материал вируса был найден в одной пробе крови пуповины, в двух мазках влагалища и в одном образце грудного молока. Исследователи также обнаружили специфические антикоронавирусные антитела в крови пуповины и в молоке.

Младенец мог родиться уже с коронавирусом

Также врачи сообщают, что в одном случае "есть веские доказательства того, что младенец родился уже положительным, потому что вирус обнаружили в пуповинной крови и в плаценте".

В любом случае, возможность заражения плода кажется относительно редкой. Лишь двое новорожденных после рождения получили положительные результаты на коронавирус и ни один ребенок не заразился от матери через некоторое время после родов.

Зато специалисты из Нью-Йорка сообщили, что тоже обнаружили вирусные частицы на плодовой стороне плаценты в нескольких из 11 обследованных случаев. По их мнению, новые данные свидетельствуют о том, что передача в утробу матери возможна, но кажется редкой и не вызывает серьезных проблем у младенцев.