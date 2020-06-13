Нове дослідження свідчить, що щастя може захистити від серйозних інфекцій кишківника. Експерименти показали , що чим більше в організмі серотоніну, тим вище ймовірність уникнути смертельно небезпечних інфекцій.

Дослідники з Південно-Західного медичного центру ЮТ довели, що серотонін – гормон, який відповідає за почуття щастя може бути ефективним способом протидії шкідливим кишковим патогенам, які часто є причиною смертельних інфекцій, пише Study Finds.

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Серотонін майже завжди досліджували, як мозкову хімічну речовину, але близько 90% серотоніну насправді виробляється в шлунково-кишковому тракті. Також в шлунку живуть трильйони бактерій, і хоча переважна більшість цих бактерій є хорошими і корисними, деякі патогенні бактерії також пробиваються до шлунково-кишкового тракту.

Як проводили експерименти

На першому етапі дослідження вчені працювали з кишковою паличкою, яку виростили в чашці Петрі і потім обробили серотоніном. Лікування знижувало експресію групи генів, які були необхідні для інфікування клітин.

Важливо! Додаткові досліди на клітинах людини також показали, що після впливу серотоніну патогенні бактерії більше не могли інфікувати здорові клітини.

Потім команда дослідила, як серотонін працює в організмі мишей. В однієї групі гризунів серотонін продукувався в шлунково-кишковому тракті надмірно, а в організмах іншої групи гризунів на низькому рівні.

Так, в першій групі миші були або повністю захищені від інфекції, або хвороба протікала у них в дуже легкій формі. У другій, навпаки, недолік серотоніну часто був причиною загибелі тварин на тлі важкої інфекції.

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Серотонін може мати значно більше функцій

Подальші експерименти також ідентифікували рецептор серотоніну на поверхні патогенних бактерій. Рецептор під назвою CpxA зустрічається у багатьох видів кишкових бактерій, тому дія серотоніну може мати широкий спектр,

– припустили автори.

Далі вчені планують з'ясувати всі наслідки маніпуляції рівнем серотоніну на бактеріальні інфекції шлунково-кишкового тракту. Відтак, в ході досліджень вчені також вивчать ефект деякі лікарських засобів, зокрема антидепресантів, які підвищують рівень серотоніну в організмі.