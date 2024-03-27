Сік, отриманий з берези, використовують люди не тільки для вживання в їжу, а й у різних секторах промисловості: кулінарії, фармацевтики та косметології.

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Наприклад, він служить важливим компонентом при виготовленні березового сиропу, який є підсолоджувачем, що має схожість з кленовим сиропом, але має власний унікальний аромат. У народній медицині цей сік цінується за свої потенційні протизапальні та антиоксидантні властивості.

Склад березового соку

Приблизно 95% складу березового соку припадає на воду. У кожних 100 мл соку можна знайти:

3 ккал;

1 грам цукру;

7 мг кальцію (0,7% від загальної добової потреби);

133 мг магнію (приблизно 30% від добової потреби);

0,1 мг цинку (приблизно 1% від добової потреби);

1 мг марганцю (приблизно 50% від добової потреби).

Отже, якщо випити трохи березового соку, можна покрити добову потребу організму в марганці – мінералі, який розвиває та підтримує здоров'я кісток.

Деякі дослідження також вказують, що залежно від типу ґрунту та кліматичних умов, сік берези може містити додаткову кількість амінокислот, антиоксидантів, фосфору, калію, вітаміну С та фолієвої кислоти.

Крім того, марганець сприяє утворенню антиоксиданту зі складною назвою супероксиддисмутазу. Вважається, що він захищає клітини від окислювального стресу та знижує ризик розвитку деяких хронічних захворювань.

Користь березового соку

Дослідження показують, що березовий сік містить антиоксиданти, такі як флавоноїди та поліфеноли. Поліфеноли можуть захистити від низки захворювань, наприклад, хвороб серця, діабету другого типу, остеопорозу, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона і навіть деяких видів раку.

Тут варто враховувати наступний момент: у 100 мл соку міститься від 0,88 до 6,59 мг антиоксиданту, тоді як 100 г чорниці міститься від 275 до 695 мг тієї ж речовини. Тому стверджувати, що березовий сік – це джерело антиоксидантів, було б неправильним. Вони там є, але у невеликій кількості.

Деякі наукові дослідження підтверджують потенціал, що має березовий сік в галузі косметології. В одному з експериментів березовий сік замінив воду у косметичному продукті, що призвело до збільшення кількості кератиноцитів.

Це може говорити про те, що сік здатний підтримувати здоровʼя шкіри та захищати її від старіння. Однак це дослідження проводилося в пробірці, і застосування його результатів до людей поки що передчасно.

Чи варто пити березовий сік

Якщо вам подобається смак березового соку – пийте його: це гарне джерело мінералів та антиоксидантів, у якому мало цукру. Якщо смак вам не подобається, можна сміливо відмовитися від цього напою.

Вибирайте ті соки, фрукти та овочі, які приносять вам задоволення. Але нагадаємо, що овочів і фруктів можна їсти скільки завгодно, а от із соками варто бути акуратнішими – у них міститься цукор, а його кількість важливо контролювати.