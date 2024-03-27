Сок, полученный из березы, используют люди не только для употребления в пищу, но и в различных секторах промышленности: кулинарии, фармацевтики и косметологии.

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Например, он служит важным компонентом при изготовлении березового сиропа, который является подсластителем, что имеет сходство с кленовым сиропом, но имеет собственный уникальный аромат. В народной медицине этот сок ценится за свои потенциальные противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

Состав березового сока

Примерно 95% состава березового сока приходится на воду. В каждых 100 мл сока можно найти:

3 ккал;

1 грамм сахара;

7 мг кальция (0,7% от общей суточной потребности);

133 мг магния (примерно 30% от суточной потребности);

0,1 мг цинка (примерно 1% от суточной потребности);

1 мг марганца (примерно 50% от суточной потребности).

Итак, если выпить немного березового сока, можно покрыть суточную потребность организма в марганце – минерале, который развивает и поддерживает здоровье костей.

Некоторые исследования также указывают, что в зависимости от типа почвы и климатических условий, сок березы может содержать дополнительное количество аминокислот, антиоксидантов, фосфора, калия, витамина С и фолиевой кислоты.

Кроме того, марганец способствует образованию антиоксиданта со сложным названием супероксиддисмутаза. Считается, что он защищает клетки от окислительного стресса и снижает риск развития некоторых хронических заболеваний.

Польза березового сока

Исследования показывают, что березовый сок содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды и полифенолы. Полифенолы могут защитить от ряда заболеваний, например, болезней сердца, диабета второго типа, остеопороза, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и даже некоторых видов рака.

Здесь стоит учитывать следующий момент: в 100 мл сока содержится от 0,88 до 6,59 мг антиоксиданта, тогда как 100 г черники содержится от 275 до 695 мг того же вещества. Поэтому утверждать, что березовый сок – это источник антиоксидантов, было бы неправильным. Они там есть, но в небольшом количестве.

Некоторые научные исследования подтверждают потенциал, что имеет березовый сок в области косметологии. В одном из экспериментов березовый сок заменил воду в косметическом продукте, что привело к увеличению количества кератиноцитов.

Это может говорить о том, что сок способен поддерживать здоровье кожи и защищать ее от старения. Однако это исследование проводилось в пробирке, и применение его результатов к людям пока преждевременно.

Стоит ли пить березовый сок

Если вам нравится вкус березового сока – пейте его: это хороший источник минералов и антиоксидантов, в котором мало сахара. Если вкус вам не нравится, можно смело отказаться от этого напитка.

Выбирайте те соки, фрукты и овощи, которые приносят вам удовольствие. Но напомним, что овощей и фруктов можно есть сколько угодно, а вот с соками стоит быть аккуратнее – в них содержится сахар, а его количество важно контролировать.