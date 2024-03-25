Красное мясо ㅡ это отличный источник белка, витаминов и минералов и может быть частью сбалансированного питания. К красному мясу относятся: говядина, свинина, баранина, телятина, оленина.

Также на тему Смогли объяснить, почему возникает самый распространенный симптом рака

Виды красного мяса

Красное мясо может продаваться и подаваться на стол в переработанном виде. То есть перед употреблением его обрабатывают с помощью копчения, соления, консервирования, ферментации и другими способами, чтобы продлить срок годности и улучшить вкусовые качества. К таким изделиям относятся: сосиски, колбасы, бекон, ветчина, паштеты и мясные консервы.

Блюда из красного мяса достаточно популярны и встречаются на столах многих семей. Но существует мнение, что оно способно вызвать онкологию.

Какое мясо вызывает рак

В этом есть доля правды. Большое количество красного и переработанного мяса способно повысить риск развития колоректального рака на 20 – 30%. Причина в том, что в красном и переработанном мясе содержатся химические вещества, как добавленные, так и природного происхождения, которые создают канцерогенное воздействие на организм человека.

Когда мы едим красное мясо, оно расщепляется в кишечнике, и образуется вещество под названием гем – это вещество, которое входит в состав многих сложных белков. В результате его распада образуются N-нитрозосоединения, которые могут повредить клетки кишечника. Такой вред может привести к раку кишечника. Те же вещества образуются, когда мы перевариваем переработанное мясо.

Не все так плохо

Взрослому человеку рекомендуется съедать не более 70 г красного или переработанного мяса в день. Если вы переборщили, например, за праздничным столом, можно отказаться от красного мяса на следующий день. Также вы можете заменить его на курицу, индейку, утку или кролика.

Несмотря на возможный риск развития рака кишечника из-за большого количества красного мяса в рационе, не стоит его демонизировать. Важно сбалансировано питаться. Следите, чтобы половину вашего рациона составляли фрукты и овощи, а также не забывайте о сложных углеводах (цельнозерновые продукты, рис, картофель и орехи).