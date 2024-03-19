Ученые из Китая и США провели эксперименты на мышах и обнаружили, что способствует развитию кахексии у пациентов с раком.

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Проблема раковой кахексии

Кахексия – это патологическое состояние, характеризующееся быстрой потерей веса за счет мышечной и жировой ткани, слабостью и нарушением жизненно важных процессов – встречается у 50 – 80% больных с онкологией и в 20% случаев является причиной их смерти.

Она связана с хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОБЛ), сердечной недостаточностью, почечной болезнью, инфекционными и воспалительными заболеваниями. Основными причинами кахексии в прошлом считались избыток цитокинов, белка миостатина и глюкокортикоидов, а также дефицит тестостерона и инсулиноподобного фактора роста 1. Однако механизм, ответственный за запуск этого метаболического синдрома, до сих пор остался неизвестным.

Новое исследование потери веса во время рака

В ходе нового исследования ученые анализировали уровни метаболитов – продуктов метаболизма – в крови самцов лабораторных мышей с кахексией, вызванной карциномой легких. Исследователи предварительно разделили животных на две группы, одна из которых была контрольной и получала плацебо вместо раковых клеток.

Анализ образцов мышей помог выявить лактат – продукт клеточного метаболизма, производную молочной кислоты – как основной метаболит, уровень которого тесно связан с сокращением массы тела. Конкретнее ученые обращали внимание на его рецептор GPR81.

Механизм потери веса во время рака

Когда исследователи имплантировали мышам человеческие раковые клетки, они обнаружили, что повышенный уровень лактата через GPR81 вызывает широкую трансформацию белой жировой ткани (которая состоит преимущественно из белых адипоцитов), включая ее потемнение и липолиз – процесс расщепления жиров на жирные кислоты. И в результате происходила потеря массы тела.

Длительное увеличение уровня лактата в крови оказывалось достаточным для изменения белой жировой ткани (превращение в буро-желтую), липолиза, атрофии мышц и, в конце концов, снижения веса. Это подтвердилось при анализе метаболитов у мужчин и женщин с кахексией.

Уровень этого продукта клеточного метаболизма значительно уменьшался после удаления опухолей легких, что позволило ученым предположить, что опухоль является главным источником повышенного уровня лактата в крови, хотя для запуска кахексии у грызунов без опухолей оказывалось достаточно инфузий лактата.

Если удастся найти способ воздействия на рецептор GPR81, можно получить средство лечения такой опасной для жизни категории онкопациентов. Однако для этого понадобятся дальнейшие исследования.