24 Канал розповідає головне, що варто знати про цих паразитів: чим загрожує укус кліща, як діяти, якщо це сталось та як від них вберегтись.

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Передусім коротко про те, що ж являють собою кліщі. Це не комахи, а представники класу павукоподібних. Їх налічують понад 30 000 видів.

Небезпечні для людини представники іксодових кліщів, або кровососи, які паразитують на тваринах та людях. За розмірами сягають 4 – 5 міліметра.

Існує міф, що ці паразити можуть стрибати з дерева. Втім, у МОЗ нагадують, що кліщі живуть лише у високій траві та кущах, тож пік їхньої активності триває з березня по листопад.

Перш за все кліщі небезпечні тим, що можуть інфікувати серйозними хворобами, такими як енцефаліт та бореліоз (хвороба Лайма).

Не усі кліщі переносять збудників захворювання. Втім, якщо у крові господаря є інфекція, кліщ проковтує патогени разом з їжею. Коли він харчується кров'ю наступного господаря, через слину може передавати ці патогени.

Хвороба Лайма – що це?
Інфекція може уражати різні органи та системи, зокрема нервову та опорно-рухову, переходити в хронічну форму, призводити до втрати працездатності та інвалідизації. Інфекцію переносять іксодові кліщі Чи захворієте ви значною мірою залежить від того, як довго кліщ перебував у тілі. Для інфікування потрібно, щоб паразит залишався у шкірі щонайменше добу.


Ось так виглядає чорноногий кліщ, він є перенощиком хвороби Лайма / Фото

Кліщ присмоктується упродовж 15 – 20 хвилин, при цьому виділяючи анестезуючу рідину, що робить укус майже безболісним, а відтак – невідчутним. Кліщ може триматися на тілі людини чи тварини до 12 днів.

Найчастіше помічають укус кліща потерпілі уже на 2 – 3 добу, оскільки на місці укусу з'являються припухлість та почервоніння, а сам кліщ збільшується у розмірах.

Зауважимо, що кліщі можуть вкусити не лише на природі. Ви можете принести паразита на одязі, речах, квітах.

  • Потрібно витягнути кліща. Найкраще – зверніться до лікаря, у травмпункті вам допоможуть витягти кліща правильно і проконсультують щодо подальших дій.
  • Якщо такої можливості немає, видаліть кліща самостійно. Для цього можна використовувати спеціальний пінцет для кліщів, чи ручку-лассо – запитайте в аптеці. Якщо інструментів немає – зробіть це рукою, звичайним пінцетом чи ниткою.
  • Схопіть максимально близько до шкіри та повільно потягніть угору. Обов'язково обробіть місце укусу антисептиком.
  • Важливо видалити кліща разом із хоботком. Якщо ж він відірвався, видаліть рештки стерильною голкою.
  • Не можна розчавлювати паразита, а також використовувати олію та креми – це лише підвищить ризик інфікування.

Як користуватись ручкою-лассо, щоб витягнути кліща з тіла: відео

Упродовж трьох тижнів після укусу кліща варто стежити за своїм самопочуттям: щодня вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервоніння на шкірі, яке збільшується – зверніться до лікаря негайно.


Як діяти, якщо вас вкусив кліщ / Інфографіка МОЗ

У випадку з енцефалітом дієвим запобіжником є вакцинація (ефективність – близько 95%), але вакцини проти хвороби Лайма наразі не винайшли. Відтак, найкращий вихід – зробити усе, аби уникнути укусу кліща.

МОЗ радить обирати відповідний одяг у парк чи іншу зелену місцевість: з довгим рукавом, який щільно прилягає до тіла, краще світлих відтінків і не забути про головний убір.

Також одяг можна обробити репелентом – це спеціальний засіб, який відлякує кліщів. Його можна використовувати для дітей віком від 2 місяців. Цей препарат повинен містити у своєму складі такі речовини:

  • DEET (ДЕТА);
  • пікарідін (KBR 3023);
  • IR3535;
  • OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта);
  • PMD (параментан-діол);
  • 2-undecanone;
  • перметрін.

Кожні 2 години прогулянки оглядайте себе, дітей і тварин, аби виявити паразитів. Особливо ретельно слід обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям. Після прогулянки одяг варто випрати у гарячій воді.