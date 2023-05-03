24 Канал рассказывает главное, что следует знать об этих паразитах: чем грозит укус клеща, как действовать, если это произошло и как от них уберечься.
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Что нужно знать о клещах
Прежде всего, кратко о том, что же представляют собой клещи. Это не насекомые, а представители класса паукообразных. Их насчитывают более 30 000 видов.
Опасные для человека представители иксодовых клещей, или кровососы, паразитирующие на животных и людях. По размерам достигают 4 – 5 миллиметра.
Существует миф, что эти паразиты могут прыгать с дерева. Впрочем, в Минздраве напоминают, что клещи живут только в высокой траве и кустах, поэтому пик их активности длится с марта по ноябрь.
Прежде всего, клещи опасны тем, что могут инфицировать серьезными болезнями, такими как энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).
Чем опасен укус клеща
Не все клещи переносят возбудителей заболевания. Впрочем, если в крови хозяина есть инфекция, клещ проглатывает патогены вместе с едой. Когда он питается кровью следующего владельца, через слюну может передавать эти патогены.
Вот так выглядит черноногий клещ, он является переносчиком болезни Лайма.
Каким образом происходит укус клеща
Клещ присасывается в течение 15 – 20 минут, при этом выделяя анестезирующую жидкость, что делает укус почти безболезненным, а затем – неощутимым. Клещ может держаться на теле человека или животного до 12 дней.
Чаще всего замечают укус клеща пострадавшие уже на 2-3 сутки, поскольку на месте укуса появляются припухлость и покраснение, а сам клещ увеличивается в размерах.
Заметим, что клещи могут укусить не только на природе. Вы можете принести паразита на одежде, вещах, цветах.
Как действовать, если вас укусил клещ: пошаговая инструкция
- Нужно вытащить клеща. Лучше всего – обратитесь к врачу, в травмпункте вам помогут вытащить клеща правильно и проконсультируют о дальнейших действиях.
- Если такой возможности нет, удалите клеща самостоятельно. Для этого можно использовать специальный пинцет для клещей или ручку-лассо – спросите в аптеке. Если инструментов нет – сделайте это рукой, обычным пинцетом или нитью.
- Схватите максимально близко к коже и медленно потяните вверх. Обязательно обработайте место укуса антисептиком.
- Важно удалить клеща вместе с хоботком. Если он оторвался, удалите остатки стерильной иглой.
- Нельзя раздавливать паразита, а также использовать масло и кремы – это повысит риск инфицирования.
Как пользоваться ручкой-лассо, чтобы вытащить клеща из тела: видео
В течение трех недель после укуса клеща следует следить за своим самочувствием: ежедневно измеряйте температуру тела, а в случае ее повышения или покраснения на увеличивающейся коже – обратитесь к врачу немедленно.
Как действовать, если вас укусил клещ / Инфографика Минздрав
Как уберечься от клещей: идите на прогулку в парк подготовленными
В случае энцефалита действенным предохранителем является вакцинация (эффективность – около 95%), но вакцины против болезни Лайма пока не изобрели. Следовательно, лучший выход – сделать все, чтобы избежать укуса клеща.
Минздрав советует выбирать подходящую одежду в парк или другую зеленую местность: с длинным рукавом, плотно прилегающим к телу, лучше светлых оттенков и не забыть о головном уборе.
Также одежду можно обработать репеллентом – это специальное средство, которое отпугивает клещей. Его можно использовать для детей от 2 месяцев. Этот препарат должен содержать в своем составе следующие вещества:
- DEET (ДЕТА);
- пикаридин (KBR 3023);
- IR3535;
- OLE (эфирное масло лимонного эвкалипта);
- PMD (параментан-диол);
- 2-undecanone;
- перметрин.
Каждые 2 часа прогулки осматривайте себя, детей и животных, чтобы обнаружить паразитов. Особенно тщательно следует обследовать участки тела, покрытые волосами. После прогулки одежду следует постирать в горячей воде.