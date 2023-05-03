24 Канал рассказывает главное, что следует знать об этих паразитах: чем грозит укус клеща, как действовать, если это произошло и как от них уберечься.

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Что нужно знать о клещах

Прежде всего, кратко о том, что же представляют собой клещи. Это не насекомые, а представители класса паукообразных. Их насчитывают более 30 000 видов.

Опасные для человека представители иксодовых клещей, или кровососы, паразитирующие на животных и людях. По размерам достигают 4 – 5 миллиметра.

Существует миф, что эти паразиты могут прыгать с дерева. Впрочем, в Минздраве напоминают, что клещи живут только в высокой траве и кустах, поэтому пик их активности длится с марта по ноябрь.

Прежде всего, клещи опасны тем, что могут инфицировать серьезными болезнями, такими как энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).

Чем опасен укус клеща

Не все клещи переносят возбудителей заболевания. Впрочем, если в крови хозяина есть инфекция, клещ проглатывает патогены вместе с едой. Когда он питается кровью следующего владельца, через слюну может передавать эти патогены.

Обратите внимание! В Украине есть несколько десятков видов клещей, которые переносят 35 различных возбудителей болезней, опасных для людей. Среди них: собачий (энцефалитный) клещ, переносящий борелии – бактерии, способны вызвать болезнь Лайма. Болезнь - одна из самых опасных и широко распространенных в Украине в случае укуса клеща.

Болезнь Лайма – что это? Инфекция может поражать различные органы и системы, в том числе нервную и опорно-двигательную, переходить в хроническую форму, приводить к потере трудоспособности и инвалидизации. Инфекцию переносят иксодовые клещи Заболеете ли вы в значительной степени зависит от того, как долго клещ находился в теле. Для инфицирования необходимо, чтобы паразит оставался в коже не менее суток.



Вот так выглядит черноногий клещ, он является переносчиком болезни Лайма.

Каким образом происходит укус клеща

Клещ присасывается в течение 15 – 20 минут, при этом выделяя анестезирующую жидкость, что делает укус почти безболезненным, а затем – неощутимым. Клещ может держаться на теле человека или животного до 12 дней.

Чаще всего замечают укус клеща пострадавшие уже на 2-3 сутки, поскольку на месте укуса появляются припухлость и покраснение, а сам клещ увеличивается в размерах.

Заметим, что клещи могут укусить не только на природе. Вы можете принести паразита на одежде, вещах, цветах.

Как действовать, если вас укусил клещ: пошаговая инструкция

Нужно вытащить клеща. Лучше всего – обратитесь к врачу, в травмпункте вам помогут вытащить клеща правильно и проконсультируют о дальнейших действиях.

Если такой возможности нет, удалите клеща самостоятельно. Для этого можно использовать специальный пинцет для клещей или ручку-лассо – спросите в аптеке. Если инструментов нет – сделайте это рукой, обычным пинцетом или нитью.

Схватите максимально близко к коже и медленно потяните вверх. Обязательно обработайте место укуса антисептиком.

Важно удалить клеща вместе с хоботком. Если он оторвался, удалите остатки стерильной иглой.

Нельзя раздавливать паразита, а также использовать масло и кремы – это повысит риск инфицирования.

Как пользоваться ручкой-лассо, чтобы вытащить клеща из тела: видео

Следует знать! Чтобы снизить риск болезни Лайма, в течение 72 часов после укуса примите 1 таблетку антибиотика доксициклина. Такие советы дает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Это особенно уместно, если клещ пробыл в теле более 36 часов.

В течение трех недель после укуса клеща следует следить за своим самочувствием: ежедневно измеряйте температуру тела, а в случае ее повышения или покраснения на увеличивающейся коже – обратитесь к врачу немедленно.



Как действовать, если вас укусил клещ / Инфографика Минздрав

Как уберечься от клещей: идите на прогулку в парк подготовленными

В случае энцефалита действенным предохранителем является вакцинация (эффективность – около 95%), но вакцины против болезни Лайма пока не изобрели. Следовательно, лучший выход – сделать все, чтобы избежать укуса клеща.

Минздрав советует выбирать подходящую одежду в парк или другую зеленую местность: с длинным рукавом, плотно прилегающим к телу, лучше светлых оттенков и не забыть о головном уборе.

Также одежду можно обработать репеллентом – это специальное средство, которое отпугивает клещей. Его можно использовать для детей от 2 месяцев. Этот препарат должен содержать в своем составе следующие вещества:

DEET (ДЕТА);

пикаридин (KBR 3023);

IR3535;

OLE (эфирное масло лимонного эвкалипта);

PMD (параментан-диол);

2-undecanone;

перметрин.

Каждые 2 часа прогулки осматривайте себя, детей и животных, чтобы обнаружить паразитов. Особенно тщательно следует обследовать участки тела, покрытые волосами. После прогулки одежду следует постирать в горячей воде.