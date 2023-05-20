Тож, у разі сумнівів, найкраще негайно звернутись за медичною допомогою. А поки розповідаємо, як таки не сплутати симптоми панічної атаки із серцевим нападом.

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Симптоми серцевого нападу

Серцевий напад або інфаркт міокарда – це стан, який стається, коли кров не доходить до серця достатньо швидко, щоб забезпечити його нормальне функціонування.

Симптоми серцевого нападу можуть відрізнятися: хтось має виражені, інтенсивні відчуття, у когось симптоми ледь помітні.

Водночас переважно під час серцевого нападу люди відчувають:

Біль або дискомфорт у грудях, ніби стиснення, який триває кілька хвилин або з'являється і зникає.

Відчуття слабкості, запаморочення або непритомність.

Нудоту або блювання.

Біль або дискомфорт у щелепі, спині або шиї.

Біль або дискомфорт в одній або обох руках або плечах, особливо зліва.

Задишку.

Найпоширенішим симптомом серцевого нападу у чоловіків і жінок є біль у грудях, при цьому у жінок біль часто менш інтенсивний. Натомість жінки часто відчувають симптоми серцевого нападу, не пов'язані з болем у грудях: як от дискомфорт у шиї, щелепі, плечах, верхній частині спини або живота, пітливість, втому або відчуття печії.

Важливо! Серцеві напади сповільнюють або припиняють потік збагаченої киснем крові до вашого мозку, відтак той факт, як швидко ви отримаєте медичну допомогу є критично важливим. Якщо ви маєте симптоми серцевого нападу, негайно викликайте швидку.

Симптоми панічної атаки

Панічна атака – це несподіване, раптове і часто все поглинаюче відчуття страху, небезпеки, що насувається, або втрати контролю, яке часто виникає нізвідки. Часто це відчуття описують як "бий, або біжи", усе через адреналін, який далі й провокує фізіологічні зміни.

Симптоми панічної атаки можуть бути дуже схожі на серцевий напад і можуть також включати стиснення в грудях, утруднене дихання, серцебиття або прискорене серцебиття, нудоту, пітливість і тремтіння.

Однак, на відміну від симптомів серцевого нападу, симптоми панічної атаки зазвичай не включають: сильний біль у грудях або біль у шиї чи руках. Симптоми панічної атаки можуть тривати від 10 до 20 хвилин або зникати так само швидко, як і з'явилися.

Як правило, панічні атаки трапляються більше ніж один раз і можуть виникати кілька разів на рік або кілька разів на тиждень, а люди, які відчувають часті напади паніки, часто мають панічний розлад.

Якщо ви відчуваєте симптоми панічної атаки і ніколи раніше її не мали, варто звернутися до відділення невідкладної допомоги, щоб переконатися, що це не щось серйозніше.