Поэтому, в случае сомнений, лучше немедленно обратиться за медицинской помощью. А пока рассказываем, как не спутать симптомы панической атаки с сердечным приступом.
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Симптомы сердечного приступа
Сердечный приступ или инфаркт миокарда – это состояние, которое происходит, когда кровь не доходит до сердца достаточно быстро, чтобы обеспечить его нормальное функционирование.
Симптомы сердечного приступа могут отличаться: у кого-то есть выраженные, интенсивные ощущения, у кого-то симптомы едва заметны.
В то же время преимущественно во время сердечного приступа люди чувствуют:
- Боль или дискомфорт в груди, как сжатие, которое длится несколько минут или появляется и исчезает.
- Чувство слабости, головокружение или обморок.
- Тошноту или рвоту.
- Боль или дискомфорт в челюсти, спине или шее.
- Боль или дискомфорт в одной или обеих руках или плечах, особенно слева.
- Одышку.
Симптомы панической атаки
Паническая атака – это неожиданное, внезапное и часто все поглощающее чувство страха, надвигающейся опасности или потери контроля, которое часто возникает неоткуда. Часто это ощущение описывают как "бей, или беги", все из-за адреналина, который дальше и провоцирует физиологические изменения.
Симптомы панической атаки могут быть очень похожи на сердечный приступ и могут также включать сжатие в груди, затрудненное дыхание, сердцебиение или учащенное сердцебиение, тошноту, потливость и дрожь.
Однако, в отличие от симптомов сердечного приступа, симптомы панической атаки обычно не включают: сильная боль в груди или боль в шее или руках. Симптомы панической атаки могут длиться от 10 до 20 минут или исчезать так же быстро, как появились.
Как правило, панические атаки случаются более одного раза и могут возникать несколько раз в год или несколько раз в неделю, а люди, испытывающие частые приступы паники, часто имеют паническое расстройство.