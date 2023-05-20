Поэтому, в случае сомнений, лучше немедленно обратиться за медицинской помощью. А пока рассказываем, как не спутать симптомы панической атаки с сердечным приступом.

Смотрите также Когда ухудшение памяти является признаком деменции или Альцгеймера: как не упустить тревожные симптомы

Симптомы сердечного приступа

Сердечный приступ или инфаркт миокарда – это состояние, которое происходит, когда кровь не доходит до сердца достаточно быстро, чтобы обеспечить его нормальное функционирование.

Симптомы сердечного приступа могут отличаться: у кого-то есть выраженные, интенсивные ощущения, у кого-то симптомы едва заметны.

В то же время преимущественно во время сердечного приступа люди чувствуют:

Боль или дискомфорт в груди, как сжатие, которое длится несколько минут или появляется и исчезает.

Чувство слабости, головокружение или обморок.

Тошноту или рвоту.

Боль или дискомфорт в челюсти, спине или шее.

Боль или дискомфорт в одной или обеих руках или плечах, особенно слева.

Одышку.

Наиболее распространенным симптомом сердечного приступа у мужчин и женщин является боль в груди, при этом у женщин боль часто менее интенсивная. Женщины часто испытывают симптомы сердечного приступа, не связанные с болью в груди: как дискомфорт в шее, челюсти, плечах, верхней части спины или живота, потливость, усталость или ощущение изжоги.

Важно! Сердечные приступы замедляют или прекращают поток обогащенной кислородом крови к вашему мозгу, поэтому тот факт, как быстро вы получите медицинскую помощь, является критически важным. Если у вас симптомы сердечного приступа, немедленно вызывайте скорую.

Симптомы панической атаки

Паническая атака – это неожиданное, внезапное и часто все поглощающее чувство страха, надвигающейся опасности или потери контроля, которое часто возникает неоткуда. Часто это ощущение описывают как "бей, или беги", все из-за адреналина, который дальше и провоцирует физиологические изменения.

Симптомы панической атаки могут быть очень похожи на сердечный приступ и могут также включать сжатие в груди, затрудненное дыхание, сердцебиение или учащенное сердцебиение, тошноту, потливость и дрожь.

Однако, в отличие от симптомов сердечного приступа, симптомы панической атаки обычно не включают: сильная боль в груди или боль в шее или руках. Симптомы панической атаки могут длиться от 10 до 20 минут или исчезать так же быстро, как появились.

Как правило, панические атаки случаются более одного раза и могут возникать несколько раз в год или несколько раз в неделю, а люди, испытывающие частые приступы паники, часто имеют паническое расстройство.

Если вы чувствуете симптомы панической атаки и никогда раньше ее не имели, следует обратиться в отделение неотложной помощи, чтобы убедиться, что это не что-нибудь серьезное.