Існують наукові роботи, що підтверджують ідею про те, що чоловіки через високий рівень тестостерону частіше думають про секс, активніше його шукають і легше збуджуються.

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Вважається, що чоловіча сексуальність подібна до вимикача, тоді як жіноча сексуальність є складним взаємозв'язком реакцій. Однак це питання не таке просте, сучасне розуміння сексуальності вказують на те, що сексуальний потяг не варто зводити до понять "чоловічий" і "жіночий".

Хто більше хоче сексу

Соціальні норми і виховання, яке ми отримуємо, спрямоване на те, щоб прийняти або придушити свою сексуальність, сильно впливають на те, як ми відчуваємо свою сексуальність і як ми про неї розповідаємо, наприклад, дослідникам. Чоловікам зазвичай дозволено бути більш відкритими стосовно свого бажання сексу, тоді як для жінок це може бути ознакою вульгарності,

– зазначила сексологиння Сара Хантер Мюррей.

Джастін Гарсіа, виконавчий директор Інституту Кінсі при Університеті Індіани, США, згоден з цією думкою: "Наше сексуальне бажання визначається безліччю факторів, включаючи не тільки біологію, вік і вживання медикаментів, але і поточну ситуацію, і життєві обставини – як для чоловіків, так і для жінок".

У дослідженні 2007 року вчені намагалися з'ясувати, як соціальні норми впливають на те, як чоловіки та жінки повідомляють про свою сексуальну поведінку (включаючи мастурбацію, кількість сексуальних партнерів та перегляд порнографії). Добровольцям – студентам – був заданий один і той же набір питань, але вони були поділені на три групи.

Першій групі повідомили, що їхні відповіді побачать наукові співробітники (їх однолітки).

Другу групу під'єднали до детектора брехні та ввели в оману, заявивши, що фахівці точно дізнаються, якщо вони брешуть.

Третю групу під час опитування не підключали до "детектора брехні", а їхні відповіді залишалися анонімними для студентів, які допомагали у дослідженні.

Практично у всіх питаннях чоловіки й жінки переважно повідомляли про різний рівень сексуальної активності, коли вони думали, що їхні відповіді побачать однолітки. У групі, яку під'єднали до "детектора брехні", статеві відмінності були значно меншими.

Стереотипи не працюють

Попри стереотипи, значна частина чоловіків – кожен шостий – регулярно має низький рівень сексуального потягу, тобто досить низький, щоб людина могла розглядати це як проблему. Огляд досліджень показав: приблизно від 14% до 19% чоловіків регулярно повідомляли, що вони мали проблемно низьке чи знижене сексуальне бажання.

Отже рівні сексуального потягу у чоловіків і жінок схожі. Гендерні норми щодо статевого потягу багато в чому застаріли. Є чоловіки, чий інтерес до сексу варіюється від низького до повної відсутності та до дуже високого, – і те саме стосується жінок.