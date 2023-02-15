Молодим дівчатам доводиться доволі важко, бо частіше мами самі не дуже розуміються на всіх цих темах. Сексуальна освіта вчить дитину розуміти і поважати себе, її головне завдання – захистити неповнолітніх від сексуального насильства.

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Підлітковий секс це, мабуть, тема для написання великої книги. Проблема починається із відсутності сексуального виховання дітей у нас. Починаючи статеве життя підлітки повинні розуміти для чого їм це. Тому що так роблять всі? Хтось примушує чи найгірше використовує якісь елементи насилля? Або це свідоме рішення двох молодих людей, про те, що вони готові до сексу й він необхідний для їхніх стосунків й разом з тим вони можуть взяти на себе відповідальність за всі можливі наслідки,

– розповіла акушер-гінеколог Юлія Овечко.

Середньостатистична дівчинка-підліток в Україні отримує мало інформації про свій менструальний цикл, тому щомісяця відчуває незрозумілість та незручність, регулярно нервує у громадських місцях, школі, в транспорті. Коли вона стикається із сексуальним насильством, то боїться, що її звинуватять, якщо вона висловиться, тому частіше за все тримає все у собі.

Як все влаштовано

Розуміння будови і роботи організму дозволяє зменшити ризики статевих захворювань та допомагає у пошуках свого лікаря.Сучасна ситуація складається з того, що підлітки дізнаються про секс та усі пов'язані з ним теми саме з інтернету або від друзів. На жаль, частіше за все така інформація є не актуальною та не підтвердженою фактами.

Звідси з'являються стереотипи і міфи, які супроводжують дівчинку більшу частину її життя. Насмішки однокласників, сором через незручність домогтися розмови з батьками. Інколи навіть після бесіди з мамами дівчата залишаються у розгубленому стані, адже самі мами соромляться або просто не знають, що відповісти своїй дитині.

Виходячи з цього ми маємо надати дітям можливість отримувати правдиву та перевірену інформацію. Для цього існують книжки, гарною ідеєю є візит до гінеколога з метою розмови про сексуальну освіту дівчини, зміни у її тілі та догляд за собою.

Книга, яка буде актуальною для дівчат 12+ років "Ти маєш значення". Вона про кордони, внутрішні й зовнішні. Чітка, структурована, зі зрозумілими інструкціями, прикладами відповідей і дій в складних ситуаціях, з реальними історіями дівчат.

Правила для підтримання дівочого здоров'я

Дотримання правил інтимної гігієни: приймання душу двічі на день; використання спеціальних засобів для інтимної гігієни (гелі, мила з відповідним рН для піхви); зменшення використання щоденних прокладок та тампонів на постійній основі; не тримати коли хочеться в туалет; після статевого акту обов’язково помочитися; використання бар’єрних засобів контрацепції. Під час мастурбації уникнення гострих незахищених предметів, що можуть травмувати статеві органи.

Звертатися до лікаря у разі виникнення будь-яких не характерних виділень: з неприємним запахом, жовтого/зеленого/коричневого кольору; болі внизу живота або дискомфорт під час статевого акту; порушення менструального циклу.

Затримка місячних є абсолютним показанням для звернення за консультацією до дитячого/підліткового гінеколога. Для подальшого правильного виявлення причин затримки, обстеження і при необхідності, лікування. Чекати поки місячні з’являться самостійно – не рекомендовано. Необхідно обов’язково поставити до відома батьків/опікунів та вже з ними звернутись до лікаря.

Якими гігієнічними засобами можна користуватися для догляду за піхвою

За 6-8 місяців до настання першої в житті менструації з'являються вагінальні виділення. Вони, як правило, бувають безбарвними або білими, і сприяють зволоженню, очищенню слизової піхви. Головне правильно підмиватися, розсуваючи статеві губи, будь-яким засобом для гігієни, яке не викликає алергічних реакцій.

Дівчата, які ведуть активне статеве життя, можуть використовувати спеціальні засоби для інтимної гігієни, до складу яких входить молочна кислота; саме вона дозволяє підтримувати кисле середовище в піхві, що захищає від розмноження патогенної флори.

Коли можна голити промежину

Коли це здається не естетичним. У 12 – 13 років волоски тільки починають з'являтися, видаляти їх ще не потрібно. До 15 – 17 років питання стає актуальним й тут на допомогу можуть прийти і воскова епіляція, і класична, і лазерна. Вибір залежить від чутливості дівчинки, жорсткості волосків та їх кількості.

Захворювання статевих органів, які найчастіше зустрічаються у дівчат-підлітків

Найчастіше зустрічаються такі захворювання у дівчат-підлітків:

Запальні захворювання статевих органів (вульвовагініт і т.д.). Причиною їх виникнення може бути: мікроби, які потрапили з кишківника, брудних рук, порушення правил особистої гігієни; "дорослі" інфекції, що можуть потрапити, як побутовим шляхом (спільне користування постільною білизною, рушником, мочалками і т.д.) так і статевим шляхом; ранній початок статевого життя. Пошкодження гімену (дівочої пліви), який виконує захисну функцію, сприяє потраплянню патогенних мікроорганізмів (мікроби, що можуть викликати захворювання), або зараженню ІПСШ (інфекції, що передаються статевим шляхом). Переохолодження. Порушення статевого дозрівання. На разі початок статевого дозрівання став більш раннім (10,5-13 років). Якщо у дівчинки не з’явились вторинні статеві ознаки (збільшення молочних залоз, посилення росту волосся на кінцівках (руки/ноги), спині, попереку, поява специфічного запаху поту, лобкового/ пахового оволосіння, кров’янисті виділення зі статевих шляхів) до 14 років, або з’явились до 8 років — варто звернутися до дитячого/підліткового гінеколога. Порушення менструального циклу. Не береться до уваги перший рік, від початку перших місячних (менархе), цей період дається для налаштування нормальної регуляції місячних (регулярність, тривалість, нормальна кількість виділень, відсутність болю, або наявність незначного болю). Місячні не повинні порушувати звичайну буденність дівчинки. Травми статевих органів. Внаслідок будь-якої травми, або надмірних фізичних вправ, що шкодить статевим органам.

Причини виникнення пунктів 2-4: погіршення екологічної ситуації, стреси, підвищення інтелектуальних навантажень, які не відповідають адаптаційним можливостям організму підлітка, швидке фізичне дорослішання при психоемоційній незрілості, раннє пробудження сексуального інтересу.

Заходи профілактики:

дотримання правил особистої гігієни;

правильний режим праці (навчання, спорту) і відпочинку;

раціональне харчування;

уникати паління, вживання алкоголю, наркотичних засобів;

уникати раннього початку статевого життя;

для сексуально-активних підлітків обов’язковий підбір контрацепції;

контроль статевого дозрівання у дитячого/підліткового гінеколога.

Яким має бути перший статевий акт

Перший статевий акт має відбуватись зі згоди і бажання обох партнерів. Хочу зауважити саме на цьому, адже часто хтось із пари піддається віянню моди, психологічному тиску чи соціальним стереотипам. Ну й звичайно в комфортних для обох умовах з використанням надійної контрацепції.​

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Рекомендації для підготовки до першого статевого акту:

добровільна згода обох партнерів;

усвідомлений вибір партнера, який викликає довіру і є психологічно комфортним для вас;

обов’язкове обговорення можливості застосування найбільш слушного методу контрацепції (презерватив);

дотримання правил особистої гігієни обох партнерів (душ до і після статевого акту);

обов‘язковий огляд у лікаря гінеколога найближчим часом.

Шанс завагітніти під час першого статевого акту точно такий, як і під час будь-якого іншого. Тому що ризик настання вагітності залежить від фази циклу жінки й наявності у неї в цей момент овуляції, а також від потрапляння сперматозоїдів в порожнину матки під час статевого акту.

Найкращим методом контрацепції для підлітків є презерватив, оскільки він дає змогу захиститись як від небажаної вагітності, так і від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Часто такі інфекції зустрічаються саме в молодих людей через необізнаність в цій сфері та наявність кількох статевих партнерів. Тому однозначно презерватив. Проте в підлітковому віці можливе й використання комбінованих оральних контрацептивів, після консультації лікаря і 100% впевненості в статевому партнері.

Аборт у ранньому віці

За статистикою в Україні з 6 вагітних підлітків (15 – 17 років) народжувати наважиться лише одна, п’ять інших роблять штучний аборт. Чому саме така ситуація? Знову ж йдеться про необізнаність підлітків.

Які ж наслідки має аборт у ранньому віці:

порушення гормонального фону;

порушення функцій печінки, нирок;

порушення регуляції артеріального тиску, об’єму циркулюючої крові;

зниження імунітету, як наслідок – можливість приєднання інфекції;

запальні захворювання статевих органів, що можуть стати хронічними;

порушення репродуктивної функції (можливість завагітніти й виносити наступну вагітність);

безпліддя;

психологічні порушення "Синдром переживання аборту".

Тому, слід добре подумати та обговорити всі за і проти такого кроку з близькими людьми (батьками, опікунами).

Ні в якому разі не слід позбуватися вагітності самостійно – це може бути небезпечним для життя! Обов’язково необхідна консультація лікаря гінеколога для обговорення подальшої тактики.

Чим відрізняється вагітність жінки та вагітність дівчини

Основною відмінністю вагітності жінки від вагітності дівчини (13 – 17 років), є повна її зрілість і готовність організму до вагітності, тоді коли організм дівчини знаходиться ще тільки на шляху до повної репродуктивної та фізичної зрілості.

Не повністю зрілий організм не може витримати велике фізичне навантаження, моральне навантаження (негативне відношення з боку батьків, партнера, суспільства).

Тактика ведення таких вагітностей також буде відрізнятись, бо імовірність ускладнень вагітності дівчини різко зростає:

ранній прояв токсикозу, який важко піддається корекції (нудота, слабкість, запаморочення, дратівливість, тривожність);

підвищення артеріального тиску, набряки вагітних — можуть призвести до еклампсії, тобто судом;

передчасні пологи;

внутрішньоутробна затримка росту плода;

низька вага новонароджених.

часто, можуть супроводжуватись з ІПСШ.

Не обов‘язково при вагітності дівчини можуть спостерігатись такі ускладнення, але їх ризик виникнення значно вищий! Обов‘язковий контроль лікаря акушера-гінеколога на всьому шляху вагітності та пологів — запорука успіху.

У суспільстві продовжують існувати міфи та стереотипи щодо сексуальної освіти. Вважається, ніби вона може зашкодити підліткам. Однак зазначу, міжнародні дослідження вказують, що сексуальна освіта не пришвидшує початок сексуального життя, а навпаки — відтерміновує його, а також сприяє використанню контрацепції та запобіганню небажаної поведінки дитини.

Авторка: Анастасія Федоровська