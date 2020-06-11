Ефект Даннінга – Крюгера, який полягає в тому, що некомпетентні люди завищують свої здібності, а компетентні занижують, поширюється й на людські риси.

У дослідженні, опублікованому в журналі Personality and Individual Differences, йдеться, що схильні до расизму люди вважають себе толерантними, а інших – расистами.

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У дослідженні взяли участь 307 осіб. Учасників попросили оцінити, наскільки неупереджено вони ставляться до людей іншого кольору шкіри або гендеру.



Толерантні люди недооцінюють свої якості / unsplash

При цьому респондентів попросили порівняти їхнє ставлення з поглядами більшості (в їхньому уявленні). Потім учасники пройшли тести на приховані упередження.

З'ясувалося, що схильні до расизму люди вважали себе більш толерантними, ніж більшість, а ті, у кого були упередження стосовно жінок, вважали себе великими прихильниками рівності.

При цьому ті, хто насправді неупереджено ставився до чорношкірих людей і жінок, відносили себе до "середняків", або вважали, що їхній рівень лише "трохи вище середнього".