Не слід забувати про спорт і регулярний чекап організму. Якщо у вас хороша генетика, це точно буде плюсом. А будете дотримуватись порад фахівців, шанси дожити до ста років точно зростуть.

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Стежте за психічним здоров'ям

Про психічне здоров'я зазвичай дбають не так уважно, як, наприклад, за фізичною підготовою, проте воно є важливою складовою тривалого життя, вважають учені.

Останні дослідження свідчать, що люди з міцним психічним здоров'ям мають нижчий рівень смертності, зокрема завдяки зниженню ризику серцево-судинних захворювань.

Щоб зміцнити психічне здоров'я потрібно не так і багато, достатньо мати налагоджений режим сну, спробуйте медитувати – це теж допоможе впорядкувати думки і заспокоїти мозок. Корисною буде когнітивно-поведінкова терапія.

Зміцнюйте соціальні зв'язки

Безліч досліджень вказують, що міцні соціальні зв'язки є корисними для здоров'я. Перевагу для довголіття мають не лише кількість соціальних контактів, а і їхня якість.

Близькі та довірливі стосунки допомагають мінімізувати вплив стресу, що своєю чергою сприяє поліпшенню загального стану здоров'я та довголіттю.

Не припиняйте вчитись

Постійне навчання і стимулювання розумової діяльності пов'язане зі збільшенням тривалості життя. Розумова активність, пов'язана з опануванням нових навичок і набуттям знань. Це допомагає підтримувати когнітивне здоров'я, ефективно перешкоджаючи віковому зниженню розумових здібностей.

Надавайте перевагу рослинній дієті

Не дарма жителі "блакитних зон" (ділянки планети, де найвища концентрація довгожителів) дотримуються переважно рослинної дієти.

Зверніть увагу! Продукти, багаті на антиоксиданти, клітковину та корисні жири, такі як фрукти, овочі, бобові та цільне зерно, пов'язані зі зниженням ризику хронічних захворювань і збільшенням тривалості життя, наголошують вчені Гарвардського університету.

Харчуйтесь усвідомлено

Важливо не тільки те, що ви їсте, а й те, як ви їсте. Прийміть повільніший і усвідомленіший підхід до прийому їжі. вам може здатись, що те, наскільки швидко чи повільно ви їсте, ніяк не впливає на тривалість життя, але це не так.

Усвідомленість допоможе запобігти переїданню, поліпшити травлення і підвищити задоволення від їжі. Більшість людей не беруть до уваги цей аспект здорового способу життя.

Навчіться керувати стресом

Хронічний стрес не лише пов'язують із розвитком серцево-судинних захворювань, діабетом, а і деякими видами раку.

Використання таких методик боротьби зі стресом, як усвідомленість, йога, медитації, може значно подовжити ваше життя.

Майте мету в житті

Згідно з численними дослідженнями, наявність мети в житті пов'язана з нижчим ризиком смертності.

Річ у тім, що цілеспрямоване життя сприяє зміцненню психічного здоров'я, підвищенню стійкості до стресу та здоровому способу життя. Знайдіть те, що приносить вам задоволення, і слідуйте цьому у своїх діях і виборі.

Дбайте про здоров'я кишківника

В останні роки вчені усе більше звертають увагу на роль і важливість стану мікробіому кишківника. Потенційно те, у якому стані ваш кишківник – визначає ваш настрій, стан шкіри і ризики розвитку різних захворювань.

А тому, важливо включити у раціон різноманітні продукти, що багаті на клітковину і ферментовані продукти. Саме вони сприяють формуванню здорової мікрофлори кишківника.

Дбайте про якість сну

Коли мова заходить про сон у контексті довголіття, ми найчастіше говоримо про кількість годин на добу. Але вчені переконують, що якість сну не менш важлива.

Правильна гігієна сну включає дотримання постійного графіка, а також умов сну: важливо, аби приміщення для нічного відпочинку було темним та прохолодним, бо це може сприяти підвищенню якості сну і відновленню сил.

Проходьте регулярні медичні огляди

Регулярні чекапи дають змогу виявити потенційні проблеми на ранній стадії, а відтак – можливість ефективніше проводити профілактичні заходи або лікування.

Такий підхід до здоров'я може сприяти збільшенню тривалості та поліпшенню якості життя.

Тим часом саме рання діагностика раку, захворювань серцево-судинної системи тощо дає змогу щорічно рятувати мільйони життів.