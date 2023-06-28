Роботу представили вчені Харбінського медичного університету на чолі з Маоцін Ван і Яшуан Чжао. У ході метааналізу вони вивчили 90 досліджень, у яких узяли участь понад 2,2 мільйона людей з усього світу.
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Яку кореляцію виявили вчені
Люди, які повідомляли про соціальну ізоляцію і відчуття самотності, з більшою ймовірністю помирали раніше з усіх причин, включно з раком. Крім того, соціальна ізоляція була пов'язана з підвищеним ризиком смерті від серцевих захворювань.
Робота здобула багато відгуків і викликала резонанс серед інших дослідників. Ті зазначають, що вони теж спостерігали, що ізоляція, і самотність є важливими предикторами смерті.