Работу представили ученые Харбинского медицинского университета во главе с Маоцином Ван и Яшуан Чжао. В ходе метаанализа они изучили 90 исследований, в которых приняло участие более 2,2 миллиона человек со всего мира.

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Какую корреляцию обнаружили ученые

Люди, которые сообщали о социальной изоляции и чувстве одиночества, с большей вероятностью умирали раньше по всем причинам, включая рак. Кроме того, социальная изоляция была связана с повышенным риском смерти от сердечных заболеваний.

Заметьте ! В то же время, исследование имеет определенные ограничения, поскольку оценка одиночества была субъективной. Также большинство исследований проводили в странах с высоким уровнем дохода, поэтому результаты могут быть неактуальны для менее богатых стран.

Работа получила много отзывов и вызвала резонанс среди других исследователей. Те отмечают, что они тоже наблюдали, что изоляция и одиночество являются важными предикторами смерти.