На здоров'я будь-якої людини впливає безліч факторів. Безумовно, спосіб життя відіграє істотну роль – він охоплює раціон, режим сну, наявність фізичного навантаження, а також шкідливі та корисні звички. Однак, нове дослідження підтвердило, що кількість соціальних зв'язків також є важливим фактором.

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Нове дослідження самотності

Вчені вивчили дані пацієнтів віком від 65 років, які брали участь в опитуванні, спрямованому на оцінку переваг, ризиків і шкоди від скринінгу на хворобу Альцгеймера та деменції. У підсумкову вибірку включили дані 603 пацієнтів, які за останній рік зверталися до лікаря, і при цьому не мали підтверджених випадків хвороби Альцгеймера, деменції чи психічних розладів, а також розмовляли англійською та змогли підписати згоду на участь у дослідженні.

Дослідження показало, що 53% пацієнтів похилого віку, які звернулися за первинною медичною допомогою, відчували самотність. Висновки були зроблені на основі опитування, де учасники оцінювали свої почуття за шкалою від 5 до 25 балів, використовуючи інструмент "Набір емоцій".

Якість життя учасників дослідження було оцінено у вигляді окремого опитування. Він включав 36 питань, які можна розбити на кілька категорій, включаючи фізичну працездатність, фізичну активність, тілесний дискомфорт, загальний стан здоров'я, енергію, соціальне функціонування, емоційне та психічне здоров'я.

Самотність шкодить більше, ніж алкоголь

Виявилось, що нижчі оцінки якості життя найбільше пов'язані з вищим рівнем самотності. Автори дослідження порівняли силу впливу цього чинника на стан людини із впливом куріння 15 цигарок на день. Алкоголь і ожиріння впливали на якість життя не настільки сильно, як самотність.

Попри те, що дані збиралися під час пандемії коронавірусу, дослідники зазначили, що загальний рівень самотності продовжує зростати. Вони рекомендують лікарям при огляді пацієнта звертати увагу на питання про самотність настільки ж, як і на питання про харчування, сон, фізичну активність та інші аспекти способу життя.