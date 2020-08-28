Небезпечний сальмонельоз: симптоми та профілактика інфекції
Сальмонельоз — це гостре інфекційне захворювання тварин, птахів і людей, що вражає шлунково-кишковий тракт та інші внутрішні органи. У Центрі громадського здоров'я повідомили, що з початку року 2402 особи захворіли на сальмонельоз в Україні.
Про це розповіли у пресслужбі ЦГЗ. Зазначається, що показник захворюваності на 100 тисяч населення становить 5,7, що на 41% нижче, ніж за аналогічний період минулого року.
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Що відомо про сальмонельоз
Збудник сальмонельозу бактерія Salmonella переважно уражає травну систему, спричиняючи діарею, інтоксикацію та зневоднення організму. В окремих випадках може виникнути сепсис і гнояки у внутрішніх органах.
Підчепити інфекцію можна через продукти харчування, особливо небезпечними є м’ясні, молочні та рибні продукти.
Основні симптоми сальмонельозу (перші години):
- легке нездужання;
- здуття живота;
- температура;
- запаморочення;
- біль у скронях;
- ломота.
На другу добу ознаки інтоксикації зростають та з'являються ознаки гастроентериту: біль у животі, блювота (із залишками їжі, зелена та водяниста). Також з'являється діарея та відбувається зневоднення організму.
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Профілактика сальмонельозу:
- обов’язково ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі та перед її вживанням;
- використовуйте безпечну воду, не пийте з неперевірених джерел;
- вживайте бутельовану воду або охолоджену кип’ячену воду;
- використовуйте харчові продукти, оброблені з метою підвищення їх безпеки (наприклад, пастеризоване молоко);
- мийте та обдавайте окропом фрукти і овочі, особливо, у разі споживання їх у сирому вигляді;
- м'ясо та риба повинні пройти хорошу термічну обробку.
Лікування. Якщо сальмонельоз має важку форму, то хворого госпіталізують у медзаклад. При легкій формі хвороби терапія, виписана лікарем, може проводитися у домашніх умовах.