Сальмонельоз — це гостре інфекційне захворювання тварин, птахів і людей, що вражає шлунково-кишковий тракт та інші внутрішні органи. У Центрі громадського здоров'я повідомили, що з початку року 2402 особи захворіли на сальмонельоз в Україні.

Про це розповіли у пресслужбі ЦГЗ. Зазначається, що показник захворюваності на 100 тисяч населення становить 5,7, що на 41% нижче, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте також Небезпечна інфекція лістеріоз в Україні: профілактика, симптоми і лікування Станом на 27.08.2020 року з початку року зареєстровано 16 спалахів сальмонельозу (Запорізька область – 4, Івано-Франківська область – 2, Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Черкаська області та місто Київ по 1). У результаті постраждало 130 осіб з них 29 дітей до 15 років. Що відомо про сальмонельоз

Збудник сальмонельозу бактерія Salmonella переважно уражає травну систему, спричиняючи діарею, інтоксикацію та зневоднення організму. В окремих випадках може виникнути сепсис і гнояки у внутрішніх органах.

Підчепити інфекцію можна через продукти харчування, особливо небезпечними є м’ясні, молочні та рибні продукти.

Основні симптоми сальмонельозу (перші години):

- легке нездужання;

- здуття живота;

- температура;

- запаморочення;

- біль у скронях;

- ломота.

На другу добу ознаки інтоксикації зростають та з'являються ознаки гастроентериту: біль у животі, блювота (із залишками їжі, зелена та водяниста). Також з'являється діарея та відбувається зневоднення організму.

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Профілактика сальмонельозу:

- обов’язково ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі та перед її вживанням;

- використовуйте безпечну воду, не пийте з неперевірених джерел;

- вживайте бутельовану воду або охолоджену кип’ячену воду;

- використовуйте харчові продукти, оброблені з метою підвищення їх безпеки (наприклад, пастеризоване молоко);

- мийте та обдавайте окропом фрукти і овочі, особливо, у разі споживання їх у сирому вигляді;

- м'ясо та риба повинні пройти хорошу термічну обробку.

Лікування. Якщо сальмонельоз має важку форму, то хворого госпіталізують у медзаклад. При легкій формі хвороби терапія, виписана лікарем, може проводитися у домашніх умовах.