Часом люди помічають те, як одна й та ж думка постійно прокручується в голові – це може тривати безліч разів протягом тривалого часу. Як боротися з цим явищем, яке називається румінацією, – читайте далі.

Про явище румінації написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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У психології це означає нав’язливий тип мислення, що зосереджується на негативному досвіді, переважно минулому, рідше теперішньому, і призводить до емоційних переживань. Це постійне "пережовування мисленнєвої гумки",

– пояснила Супрун.

Так, кожна людина принаймні раз прогортала у голові події або розмови, намагаючись знайти щось, що вона могла б сказати або зробити інакше. До прикладу, це можуть бути роздуми про незавершені справи, які тривають годинами, переживання через конфлікт з близькими, тривога про майбутнє або обмірковування вже прийнятих рішень.



Румінація може бути небезпечною для психічного здоров’я / Фото: Getty Images

Супрун наголосила, що звичка надмірно роздумувати може бути небезпечною для психічного здоров’я, оскільки може посилити депресивні стани, погіршити здатність мислити та переробляти емоції.

Що може спричиняти румінацію

Переконання, що так ви отримаєте ясніше уявлення про своє життя чи конкретну проблему

Фізичні або психотравми,

Постійні життєві стресори, які неможливо контролювати,

Схильність до перфекціонізму

Про явище румінації і про те, як боротися із нав'язливими думками пояснили у Спецпроєкті "Психея".

Що робити, щоб подолати нав'язливі думки

Прийняти факт, що ви не в змозі керувати поведінкою або реакціями інших людей

Власну поведінку змінити можна, попрацювавши з впевненістю в собі та вгамувавши внутрішню тривогу, однак ви не можете змінити ставлення до вас з боку інших.

Провести роботу з самоаналізу

У Спецпроєкті "Психея" рекомендують виділити в собі сильні і слабкі якості, подумати, що ви можете змінити і на чому акцентувати увагу не слід.

Не варто плакати вдома через те, що вас турбує. Потрібно шукати рішення,

– додали у джерелі.

Фіксація надокучливих думок та аналіз, скільки ресурсу ви витрачаєте на них

До прикладу, можна завести своєрідний "щоденник румінації", який допоможе оцінити, скільки часу у вас йде на порожнє "пережовування" проблеми. Також це може виявити, наскільки сильно румінація впливає на настрій людини.