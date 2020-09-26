Румінація: як впоратися з нав'язливими думками
Часом люди помічають те, як одна й та ж думка постійно прокручується в голові – це може тривати безліч разів протягом тривалого часу. Як боротися з цим явищем, яке називається румінацією, – читайте далі.
Про явище румінації написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.
Читайте також Що їсти, щоб не було депресії
У психології це означає нав’язливий тип мислення, що зосереджується на негативному досвіді, переважно минулому, рідше теперішньому, і призводить до емоційних переживань. Це постійне "пережовування мисленнєвої гумки",
– пояснила Супрун.
Так, кожна людина принаймні раз прогортала у голові події або розмови, намагаючись знайти щось, що вона могла б сказати або зробити інакше. До прикладу, це можуть бути роздуми про незавершені справи, які тривають годинами, переживання через конфлікт з близькими, тривога про майбутнє або обмірковування вже прийнятих рішень.
Румінація може бути небезпечною для психічного здоров’я / Фото: Getty Images
Супрун наголосила, що звичка надмірно роздумувати може бути небезпечною для психічного здоров’я, оскільки може посилити депресивні стани, погіршити здатність мислити та переробляти емоції.
Що може спричиняти румінацію
- Переконання, що так ви отримаєте ясніше уявлення про своє життя чи конкретну проблему
- Фізичні або психотравми,
- Постійні життєві стресори, які неможливо контролювати,
- Схильність до перфекціонізму
Про явище румінації і про те, як боротися із нав'язливими думками пояснили у Спецпроєкті "Психея".
Що робити, щоб подолати нав'язливі думки
Прийняти факт, що ви не в змозі керувати поведінкою або реакціями інших людей
Власну поведінку змінити можна, попрацювавши з впевненістю в собі та вгамувавши внутрішню тривогу, однак ви не можете змінити ставлення до вас з боку інших.
Провести роботу з самоаналізу
У Спецпроєкті "Психея" рекомендують виділити в собі сильні і слабкі якості, подумати, що ви можете змінити і на чому акцентувати увагу не слід.
Не варто плакати вдома через те, що вас турбує. Потрібно шукати рішення,
– додали у джерелі.
Фіксація надокучливих думок та аналіз, скільки ресурсу ви витрачаєте на них
До прикладу, можна завести своєрідний "щоденник румінації", який допоможе оцінити, скільки часу у вас йде на порожнє "пережовування" проблеми. Також це може виявити, наскільки сильно румінація впливає на настрій людини.