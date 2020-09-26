Иногда люди замечают то, как одна и та же мысль постоянно прокручивается в голове – это может продолжаться много раз в течение длительного времени. Как бороться с этим явлением, которое называется руминацией, – читайте дальше.

О явлении руминации написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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В психологии это означает навязчивый тип мышления, который сосредоточивается на негативном опыте, преимущественно прошлом, реже настоящем, и приводит к эмоциональным переживаниям. Это постоянное "пережевывание мыслительной резинки",

– объяснила Супрун.

Да, каждый человек хотя бы раз пролистывал в голове события или разговоры, пытаясь найти что-то, что он мог бы сказать или сделать иначе. К примеру, это могут быть размышления о незавершенных делах, которые длятся часами, переживания из-за конфликта с близкими, тревога о будущем или обдумывание уже принятых решений.



Руминация может быть опасной для психического здоровья / Фото: Getty Images

Супрун подчеркнула, что привычка чрезмерно размышлять может быть опасной для психического здоровья, поскольку может усилить депрессивные состояния, ухудшить способность мыслить и перерабатывать эмоции.

Что может вызвать руминацию

Убеждение, что так вы получите ясное представление о своей жизни или конкретной проблеме

Физические или психотравмы,

Постоянные жизненные стрессоры, которые невозможно контролировать,

Склонность к перфекционизму

О явлении руминации и о том, как бороться с навязчивыми мыслями пояснили в Спецпроекте "Психея".

Что делать, чтобы преодолеть навязчивые мысли

Принять факт, что вы не в состоянии управлять поведением или реакциями других людей

Собственное поведение изменить можно, поработав с уверенностью в себе и утолив внутреннюю тревогу, однако вы не можете изменить отношение к вам со стороны других.

Провести работу по самоанализу

В Спецпроекте "Психея" рекомендуют выделить в себе сильные и слабые качества, подумать, что вы можете изменить и на чем акцентировать внимание не следует.

Не стоит плакать дома из-за того, что вас беспокоит. Нужно искать решение,

– добавили в источнике.

Фиксация надоедливых мыслей и анализ, сколько ресурса вы тратите на них

К примеру, можно завести своеобразный "дневник руминации", который поможет оценить, сколько времени у вас уходит на пустое "пережевывание" проблемы. Также это может выявить, насколько сильно руминация влияет на настроение человека.