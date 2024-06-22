Патологию обнаружили после рождения

В Институте рассказали, что мальчик – долгожданный ребенок в семье. Родители ожидали появления первенца целых 17 лет.

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Малыш родился с выраженной обструкцией кровотока по легочной артерии и гипертрофией миокарда правого желудочка.

Роды проходили в Ровно, и как только у ребенка обнаружили порок сердца, семью направили в Институт сердца в Киев.



Малыша прооперировали в Институте Сердца / Фото пресс-службы больницы



У малыша был тяжелый порок сердца / Фото пресс-службы больницы

Лечение в Институте сердца

Для того, чтобы стабилизировать состояние ребенка, кардиохирург провел дилатацию стеноза легочной артерии. Далее малыша ждет радикальная коррекция, ее запланирована в возрасте 3 – 6 месяцев.



Сейчас малыша выписали домой / Фото пресс-службы больницы



Операция прошла успешно / Фото пресс-службы больницы

Сейчас мальчик подрастает и набирает вес. Ребенка выписали домой в стабильном состоянии, но ему нужно быть под наблюдением медиков по месту жительства.