Патологию обнаружили после рождения
В Институте рассказали, что мальчик – долгожданный ребенок в семье. Родители ожидали появления первенца целых 17 лет.
Смотрите также Во Львове женщина родила 8-го ребенка после того, как врачи поставили диагноз "бесплодие"
Малыш родился с выраженной обструкцией кровотока по легочной артерии и гипертрофией миокарда правого желудочка.
Роды проходили в Ровно, и как только у ребенка обнаружили порок сердца, семью направили в Институт сердца в Киев.
Малыша прооперировали в Институте Сердца / Фото пресс-службы больницы
У малыша был тяжелый порок сердца / Фото пресс-службы больницы
Лечение в Институте сердца
Для того, чтобы стабилизировать состояние ребенка, кардиохирург провел дилатацию стеноза легочной артерии. Далее малыша ждет радикальная коррекция, ее запланирована в возрасте 3 – 6 месяцев.
Сейчас малыша выписали домой / Фото пресс-службы больницы
Операция прошла успешно / Фото пресс-службы больницы
Сейчас мальчик подрастает и набирает вес. Ребенка выписали домой в стабильном состоянии, но ему нужно быть под наблюдением медиков по месту жительства.