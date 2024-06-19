Невероятную историю материнства рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

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Дагноз – бесплодие

Вера Войткив вышла замуж в 18 лет. Женщина сразу захотела стать мамой. Однако, первые две беременности Веры закончились неудачно – она теряла своих нерожденных крох на 14 – 15 неделе беременности. За два года попыток, в 20 лет врачи поставили молодой женщине неутешительный диагноз – бесплодие.

Отмечают, что на какое-то время Вера отбросила вопрос беременности – хотела дать своему истощенному организму отдохнуть – физически и психологически. Но от мечты о материнстве женщина не отказалась.

"Если все-таки будет Божья воля на то, чтобы я была мамой, то детей будет много", – именно так рассуждала Вера.

Новая беременность

Когда во время медицинского осмотра Вера узнала, что снова в надежде, из-за негативного опыта первых беременностей, женщина испытывала определенный стресс.

"Боялась сделать лишнее движение, чтобы не навредить. Относилась к своему телу, как к хрупкой вазе. И в 21 год таки стала мамой!", – отмечают в сообщении.

Женщина не верила своему счастью

Вера рассказала, что в первые дни после рождения первенца ей казалось, что это сон.

"Я не верила, что смогла выносить и родить. Счастью не было предела!", – вспомнила женщина.

Так, один за другим на свет появились еще шестеро детей. А недавно она стала мамой восьмой раз.



Женщина родила здоровую дочь / Фото Первого медицинского объединения Львова

Восьмая беременность

Своего 8 ребенка – дочь Амелию женщина родила в больнице Святой Анны во Львове. В этой больнице она родила уже 5 ребенка, потому что доверяет своей врачу, с которой знакома уже 12 лет.

"У нас особая связь. Иногда она предчувствует то, что мне нужна консультация и звонит быстрее, чем я ей. Когда рядом врач с многолетним стажем, страх исчезает", – добавляет Вера.

Вес крохи при рождении – 3500 граммов, рост – 53 сантиметра. Вера является мамой шести девочек и двух мальчиков.