Патологію виявили після народження

В Інституті розповіли, що хлопчик – довгоочікувана дитина в сім'ї. Батьки очікували на появу первістка цілих 17 років.

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Малюк народився з вираженою обструкцією кровотоку по легеневій артерії та гіпертрофією міокарда правого шлуночка.

Пологи проходили у Рівному, та як тільки в дитини виявили ваду серця, родину направили до Інституту серця у Київ.



Малюка прооперували в Інституті Серця / Фото пресслужби лікарні



У малюка була важка вада серця / Фото пресслужби лікарні

Лікування в Інституті серця

Для того, щоб стабілізувати стан дитини, кардіохірург провів дилатацію стенозу легеневої артерії. Далі малюка чекає радикальна корекція, її запланована у віці 3 – 6 місяців.



Наразі малюка виписали додому / Фото пресслужби лікарні



Операція пройшла успішно / Фото пресслужби лікарні

Зараз хлопчик підростає та набирає вагу. Дитину виписали додому в стабільному стані, але йому потрібно бути під спостереженням медиків за місцем проживання.