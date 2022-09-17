В разгрузочные дни человек сознательно ограничивает себя в пище, иногда по медицинским показаниям (но в этой статье не об этом). Как правило, рацион состоит из нескольких продуктов, простых в приготовлении.

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Примеры питания во время разгрузочных дней и их влияние

Одни из самых распространенных продуктов, которые едят люди в разгрузочные дни:

Только гречка. Она богата питательными веществами: в ней содержатся жирные кислоты, полисахариды, белки, пищевые волокна, витамины и минералы. Но питание одной гречкой нельзя назвать сбалансированным: витаминов и аминокислот не будет достаточно.

Только фрукты – это, конечно, отличный источник витаминов, пищевых волокон и минералов, но в некоторых из них также много сахара (что не подойдет людям с сахарным диабетом, например) и кислот. Исследования показывают, что переизбыток фруктов в рационе плохо влияет на состояние зубов. К тому же, в сбалансированном рационе должны быть жиры и белок.

Монокефирный день В кефире есть полезные пробиотики, помогающие организму переваривать пищу. Но монодиета на кефире несколько дней не принесет пользы: из-за нее может возникнуть расстройство желудка, а человек недополучит белка, жиров и углеводов.

Много мяса. Такая диета только на первый взгляд выглядит сбалансированной. Кажется, если в рационе есть курица, индейка или растительные заменители белка, то все хорошо. Но в такие дни организм не получает, например, клетчатку, которая снижает риск развития колоректального рака и помогает работе кишечника.

Польза недоказанная

По словам поклонников разгрузочных дней, плюсы такого рациона тоже есть. К примеру, если человек решит есть небольшими порциями, то организм привыкнет и ему нужно будет меньше пищи, чтобы почувствовать сытость.

А еще во время таких "разгрузок" дневной калораж вроде бы снижается. Только здесь нужно знать, что есть: ведь если устроить монодиету на чипсах, вряд ли суточная калорийность снизится. Все эти положительные моменты не имеют научных оснований. Они основаны только на отзывах любителей разгрузочных дней.