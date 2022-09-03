Роми Лондр , клиническая диетология Mayo Clinic рассказала, что известно о действии этой диеты. По ее словам, существует три самых популярных подхода к периодическому голоданию.

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Виды интервального голодания

Поочередное голодание. Соблюдайте нормальную, здоровую диету один день, а затем полностью откажитесь от еды или съешьте один раз небольшое блюдо на следующий день. Обычно такая порция содержит менее 500 калорий.

5 – 2 голодания. Соблюдайте нормальную диету пять дней в неделю и поститесь два дня в неделю.

Ежедневное голодание с ограниченным временем. Питайтесь нормально, но только в течение восьмичасового окна каждый день.

Преимущества интервального голодания

Недавние исследования показали, что использование интервального голодания для похудения может иметь некоторые преимущества в краткосрочной перспективе. Оно может вызвать кетоз – процесс, происходящий, когда организму не хватает глюкозы для получения энергии, поэтому вместо этого он расщепляет накопленный жир.

Это в сочетании с меньшим количеством потребленных калорий может привести к потере веса. Исследования показывают, что голодание через день примерно такое же эффективное, как и типичная низкокалорийная диета для похудения.

Голодание также влияет на метаболические процессы в организме, которые могут снизить воспаление, а также улучшать регуляцию сахара в крови и реакцию на физический стресс. Некоторые исследования показывают, что это может улучшить состояние при артрите, астме и рассеянном склерозе.

Но было проведено немного длительных исследований по интервальному голоданию, чтобы выяснить, как оно влияет на людей со временем. Как следствие, долгосрочные преимущества или риски для здоровья неизвестны,

– рассказала диетология.

Недостатки интервального голодания

Интервальное голодание может иметь неприятные побочные эффекты, такие как усталость, бессонница, раздражительность, снижение концентрации внимания, тошнота, запор и головные боли. Большинство побочных эффектов исчезают в течение месяца после завершения диеты.

Периодическое голодание безопасна для многих людей, но не для всех. Пропускать приемы пищи не рекомендуется людям младше 18 лет, тем, у кого в анамнезе были нарушения питания, и беременным. Если у вас диабет или другие медицинские проблемы, важно поговорить со своим врачом, прежде чем приступить к любому режиму голодания.

Также заметьте, что ключ к достижению потери веса с помощью периодического голодания – это не переедать во время "окон еды". Как и в любом другом плане похудения важно потреблять меньше калорий, чем вы тратите.

Кроме того, сокращение периода приема пищи может осложнить получение необходимых витаминов и минералов, необходимых вашему организму. Во время диеты с периодическим голоданием важно есть питательную пищу из качественных здоровых ингредиентов: фрукты, овощи, цельные зерна, нежирные молочные продукты и нежирный белок.