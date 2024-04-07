Результаты исследования группа американских ученых опубликовала в научном журнале в JAMA Network Open. Отмечают, что проведенные с помощью этого приложения тесты такие же точные, как и медицинские обследования.

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Что известно о заболевании

Лобно-височная деменция – это заболевание, из-за которого уменьшается количество нейронов в коре лобной и/или височной долей головного мозга. При этом заболевании у человека ухудшаются такие навыки, как способность планировать, определять приоритетность задач, фильтровать факторы, которые отвлекают, и контролировать импульсы.

Первые признаки лобно-височной деменции проявляются в среднем возрасте. Около трети случаев этого заболевания связаны с генетическим фактором.

Какие существуют методы диагностики

Медики признают, что имеющиеся сейчас методы диагностики этого типа деменции и то, как реагируют люди на лечение, что, к слову, может быть эффективным только на ранних стадиях, – трудно отслеживать.

Пациенты с лобно-височной деменцией диагностируются на относительно поздних стадиях заболевания, поскольку они молодые, и их симптомы ошибочно принимают за психиатрические расстройства,

– отметил соавтор исследования Адам Боксер из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Поэтому ученые поставили перед собой цель – создать приложение с когнитивными тестами, которое могло бы записывать речь людей во время их прохождения. В частности, они включают оценку исполнительных функций.

Тест удалось создать: что известно

Адам Стаффарони рассказал, что команде удалось создали тесты на ходьбу, равновесие и замедленные движения, а также на различные аспекты речи.

Ученые уже успели протестировали приложение на 360 участниках с высоким генетическим риском развития лобно-височной деменции. Среди них были и те, которые не имели явных признаков заболеваний.

Исследование установило, что приложение точно диагностирует деменцию у таких людей, и даже может быть более чувствительным к ранним признакам лобно-височной деменции, чем стандартные нейропсихологические исследования.

Перспектива применения приложения

Интересно, что ученые не планируют сделать приложение общедоступным. Однако они надеются, что оно может помочь способствовать наработке новых способов исследования лобно-височной деменции.

Кроме того, ученые говорят, что их приложение можно будет использовать для мониторинга эффективности лечения, что заменит частые визиты в больницы.