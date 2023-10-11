Сколько людей имеют зависимость

Цель анализ 281 исследования, проведенных в 36 странах мира, показал, что нездорова зависимость от ультраобработанной пищи есть у 14% взрослых и 12% детей.

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Новое исследование связывает потребление UPF продуктов: мороженого, газированных напитков и других готовых блюд, с плохим состоянием здоровья, включая повышенный риск рака, увеличение веса и болезни сердца.

Мировое потребление этих продуктов стремительно растет: сейчас UPF составляют более половины среднестатистического рациона в Великобритании и США,

– говорится в статье.

На границе с расстройствами

Ученые обращают внимание на то, что потребление этих продуктов может быть неконтролируемым и отвечать критериям диагностики расстройств, например с употреблением психоактивных веществ. И именно это главная опасность привыкания к этим продуктам, потому что они эта пища может формировать плохие поведенческие модели.

Какие изменения в поведении провоцируют обработанные продукты:

сильное влечение,

симптомы абстиненции,

слабый контроль над потреблением;

игнорирование негативных последствий потребления этой пищи, как ожирение, компульсивное переедание, ухудшение физического и психического здоровья.

Следовательно, в перспективе важно, чтобы продукты с высоким содержанием углеводов и жиров были официально классифицированы как вызывающие привыкание. По мнению ученых, это поможет улучшить здоровье людей.