Опираясь на советы специалистов клиники Кливленда, рассказываем о том, каких пяти продуктов лучше избегать в ежедневном рационе мужчинам после 50 лет и почему.

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В первую очередь речь идет о снижении с помощью питания рисков развития заболеваний, которые чаще встречаются у мужчин пожилого возраста. Речь о болезнях сердца, диабете 2 типа и высоком кровяном давлении.

И чтобы предупредить их развитие, следует сократить потребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, холестерина, соли и добавленного сахара.

Продукты табу

Тостовой хлеб или другая выпечка на завтрак

Лесли Бончи – врач-диетология называет выпечку и тосты "калорийными бомбами". Она объясняет, что обычная выпечка для тостеров может иметь 190 калорий или больше, много добавленного сахара и мало белка или клетчатки. А это не может быть вариантом здорового завтрака.

Вместо этого она советует на первый прием пищи выбирать белок.

В медицинском осмотре, опубликованном в Государственная библиотека медицины, говорится, что люди старше 65 лет должны потреблять до 100 граммов белка в день, это примерно от 25 до 30 граммов за один прием пищи.

Дело в том, что белок играет ключевую роль в предотвращении прогрессирующей потери чистой мышечной массы, которая обычно происходит при процессах старения, а также помогает остановить набор веса, связанный с высвобождение гормонов насыщения, которые усиливают чувство сытости и снижают аппетит.

Жирное мясо на обед – прямой путь к проблемам с сердцем

Все любимые салями, пеперони и болоньи содержат много насыщенных жиров. Так, только одна порция жесткой салями в 28 граммов может содержать около 106 калорий и почти 9 граммов жира.

Что не так с насыщенными жирами Согласно данным Согласно данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), самая большая проблема их потребления состоит в том, что они повышают уровень "плохого" холестерина, увеличивая риск сердечных заболеваний.

Итак, если и хотите съесть бутерброд, выберите куриное мясо.

Стейк тоже не вариант, потому что содержит много нездоровых жиров

Разумеется, калорийность и "вредность" стейка определяется методом приготовления. Впрочем, все равно стейк – это довольно жирное блюдо, убеждает доктор медицинских наук, кардиолог из центра кардиологии Sentara в Норфолке. Дипак Талреджа.

Внимание. Стейк весом всего 113 граммов без костей может содержать 19 граммов жира, большая часть которых будут насыщенными, по данным USDA.

Чуть лучше обстоят дела с говядиной, и при этом следует выбирать более песенные куски мяса.

Протеиновые батончики скрывают много сахара

Маркетинговый ход, как добавить слово "протеин" на этикетку батончика может ввести вас в заблуждение, что это здоровый вариант перекуса, но не обманывайте себя: частое потребление протеиновых батончиков вредно, это такие же сладости, наполненные калориями и добавленным сахаром. .

Исключите из своего меню творожные продукты

Если на этикетке указан "творожный продукт" - это продукт прошел много этапов обработки, объясняют специалисты.

В составе они содержат массу жира и соли, много добавок, которые придают им цвет и вкус и продлевают срок хранения. А вот пищевой ценности они не содержат особо.

Вместо этого стоит обратить внимание на козий сыр – он один из самых полезных вариантов сыра среди всех. Козьй сыр содержит больше жирных кислот, чем сыры из коровьего молока, поэтому он лучше усваивается. Более того, это идеальный вариант выбора сыра для людей, имеющих проблемы с усвоением молочных продуктов.

В козьем сыре также меньше калорий: около 75 калорий на 28 грамм, согласно данным USDA. И хотя настоящий сыр имеет высокое содержание насыщенных жиров, это молочный жир, который не повышает риск сердечных заболеваний благодаря своим уникальным жирным кислотам, свидетельствует одно из последних исследований