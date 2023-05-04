Аменорея может быть связана с питанием и весом женщины, пояснила врач-гинеколог. Негрич Оксана. В частности, корреляция происходит как в случае недостаточного веса, так и при избыточной массе тела.

Смотрите также Можно ли ускорить или отсрочить месячные

Низкая масса тела

Иногда резкое похудение приводит к функциональной гипоталамической аменорее, когда вследствие резкого дефицита калорий, хронического стресса или чрезмерных физических нагрузок уменьшается секреция гонадотропин-рилизинг-гормона в гипоталамусе.

Как объяснила гинекологиня, это приводит к нарушению синтеза гонадотропинов, отсутствию нормального фолликулярного развития и овуляции: соответственно, менструации прекращаются, а уровень эстрогенов резко падает.

Негрич Оксана – гинекологиня “Это может стать причиной ановуляторного бесплодия, сексуальной дисфункции и снижения минеральной плотности костей Кроме того, у таких женщин наблюдается высокий уровень гормона стресса – кортизола, низкий уровень инсулина в сыворотке крови, низкий уровень трийодтиронина (гормон щитовидной железы). ”

Избыточный вес и ожирение

Кроме гормональных нарушений и пониженной оплодотворяющей способности у женщин с ожирением избыток жира работает как эндокринный орган. Следовательно, по словам врача, жировая ткань производит ряд биоактивных молекул, адипокинов, которые влияют не только на метаболические изменения по всему телу, но и на созревание яйцеклеток.

Также при избыточном весе уровень мужских половых гормонов значительно возрастает. А вместе с гормональными изменениями это может привести к вторичной аменорее и бесплодию.

Оксана Негрич – гинекологиня "Это состояние можно урегулировать быстро (но временно) с помощью гормональной терапии. А можно попытаться нормализовать вес и добавить себе здоровье в целом, а не только в плане репродуктивной функции".

Более того, врач подчеркнула, что нередко овуляция восстанавливается при потере всего 5 – 10% веса.

Оксана Негрич советует женщина помнить основные составляющие здоровья:

50% – образ жизни

20% – окружающая среда

20% – медицинское обслуживание

10% – наследственность

"Для женщины очень важно быть здоровой. Не пренебрегайте собой и сохраняйте разумный баланс! Ваше здоровье в ваших тарелках", – добавила гинекологиня.