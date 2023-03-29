Например, когда на носу свидание или отпуск долгожданное, а менструация или даже ее ожидание может все испортить. Тогда можно попытаться повлиять на цикл.

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Важно: Прежде чем вмешиваться в функционирование организма, убедитесь в отсутствии беременности. Любые манипуляции по ускорению или замедлению месячных угрожают как здоровью плода, так и репродуктивной системе женщины. У изменений цикла есть показания, например, эндометриоз, но такое решение принимает только врач.

Ускорение начала месячных

Самый эффективный способ ускорить месячные – это не принять таблетку при употреблении гормональных контрацептивов. Но так можно работать только после консультации со специалистом. Особенно при приеме трехфазных препаратов, так как в процессе лечения доза лекарств постепенно увеличивается.

"Индукция" месячных мастурбацией или сексом сработает только в том случае, если близится срок их начала. Особенно если произошел оргазм, поскольку маточные сокращения могут стимулировать процесс отслоения эндометрия и начала менструации.

Может спровоцировать месячные и гинекологический осмотр, поскольку зеркало немного раскрывает шейку матки.

Один из самых популярных народных методов лунных ускорений – это горячая ванна с йодом и солью. Иногда этот способ работает. Однако принимать такую ванну нельзя более 15 минут. Абсолютными противопоказаниями к подобным водным процедурам считаются гипертония, образование в полости матки, аномалии яичниковой ткани, патологии шейки матки или молочных желез.

Отсрочка менструации

По аналогии с ускорением отсрочить менструацию можно, если при приеме оральных контрацептивов пропустить пустышки. В результате месячные задержатся еще на три недели. Опять сначала нужно обсудить это решение со своим врачом. Другие методы, к сожалению, не действуют.