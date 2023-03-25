Боль

Самая распространенная причина тошноты во время месячных – это болезненные спазмы матки, встречающиеся у многих женщин. Казалось бы, как связаны матка и тошнота? Однако связь прямая.

Также на тему Похудение и не только: как гормон беременности начали использовать не по назначению

Дело в том, что при спазмах слизистая матки производит много простагландинов, контролирующих сокращение матки. Иногда их так много, что может возникнуть тошнота. Кроме этого, сама по себе боль может вызвать тошноту и даже рвоту. Помимо простагландинов производится адреналин. Он активирует рецепторы в кишечнике и головном мозге, которые тоже провоцируют рвотные позывы.

Раньше считалось, что боль во время месячных – это вариант нормы, и женщина должна просто потерпеть. На самом деле в случае болезненных месячных следует обратиться к гинекологу.

Эндометриоз

Еще одна причина – эндометриоз, патологический рост ткани, выстилающей матку изнутри. Обычно во время цикла она нарастает и разрушается во время менструации.

Иногда эта ткань начинает расти вне матки. Обычно это происходит рядом с яичниками и тканями вокруг матки. Несмотря на то, что этот патологический эндометрий находится вне матки, он все равно толстеет и потом кровоточит. Но, в отличие от эндометрия в матке, выйти ему некуда, поэтому он начинает давить на ткани и вызвать боль. Из-за и возникает тошнота.

Инфекции

Третья причина – воспалительные заболевания органов малого таза, то есть инфекции верхних отделов половых путей. Тошнота может возникать, когда инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), из влагалища распространяются на матку, яичники или фаллопиевы трубы. Наиболее распространенные причины – хламидиоз и гонорея.

Добавим, что воспалительные заболевания органов малого таза могут вызвать тошноту не только во время месячных. Если инфекция протекает тяжело, то когда-либо во время цикла может резко подняться температура, появиться озноб. Поэтому так важно делать анализ на ИППП ежегодно, особенно если половые партнеры часто меняются.

Что делать

Как помочь. Чаще всего от боли принимают нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен) и спазмолитики, чтобы уменьшить сокращение матки. Можно прикладывать теплую грелку вниз живота – это расширит кровеносные сосуды и облегчит боль. Имбирный чай, перечная мята и фенхель хотя и не относятся к медикаментозной терапии, но из-за своих противовоспалительных свойств могут снизить уровень простагландинов в крови. Боль уменьшится, следовательно, чувство тошноты пройдет.

Если ничего не помогает, а боль очень сильная, то врач может назначить оральные контрацептивы. Эти препараты часто рекомендуется не только для защиты от нежелательной беременности. В список показаний входят обильные менструации, ПМС, эндометриоз, синдром поликистозных яичников.

Если ежемесячно вы очень плохо себя чувствуете во время месячных, обязательно проконсультируйтесь с врачом.