Біль

Найпоширеніша причина нудоти під час місячних – це болючі спазми матки, які трапляються у багатьох жінок. Здавалося б, як пов'язані матка та нудота? Однак зв'язок прямий.

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Річ у тому, що при спазмах слизова оболонка матки виробляє багато простагландинів, які контролюють скорочення матки. Іноді їх так багато, що може виникнути нудота. Крім цього, сам собою біль може викликати нудоту і навіть блювоту. Крім простагландинів виробляється адреналін. Він активує рецептори в кишечнику та головному мозку, які теж провокують блювотні позиви.

Раніше вважалося, що біль під час місячних – це варіант норми і жінка має просто потерпіти. Насправді у разі болючих місячних потрібно звернутися до гінеколога.

Ендометріоз

Ще одна причина – ендометріоз, патологічний ріст тканини, яка вистилає матку зсередини. Зазвичай під час циклу вона наростає, та руйнується під час менструації.

Іноді ця тканина починає рости за межами матки. Зазвичай це відбувається поруч із яєчниками та тканинами навколо матки. Попри те, що цей патологічний ендометрій розміщується поза маткою, він все одно товстішає і потім кровоточить. Але, на відміну від ендометрію в матці, вийти йому нікуди, тому він починає тиснути на тканини та викликати біль. Через і виникає нудота.

Інфекції

Третя причина – запальні захворювання органів малого таза, тобто інфекції верхніх відділів статевих шляхів. Нудота може виникати, коли інфекції, яка передаються статевим шляхом (ІПСШ), з піхви поширюються на матку, яєчники або фалопієві труби. Найбільш поширені причини – хламідіоз та гонорея.

Додамо, що запальні захворювання органів малого таза можуть викликати нудоту не лише під час місячних. Якщо інфекція протікає важко, то будь-коли під час циклу може різко піднятися температура, з'явитися озноб. Тому так важливо робити аналіз на ІПСШ щорічно, особливо якщо статеві партнери часто змінюються.

Що робити

Як собі допомогти. Найчастіше від болю приймають нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен) та спазмолітики, щоб зменшити скорочення матки. Можна прикладати теплу грілку до низу живота – це розширить кровоносні судини та полегшить біль. Імбирний чай, перцева м'ята та фенхель хоч і не належать до медикаментозної терапії, але через свої протизапальні властивості можуть знизити рівень простагландинів у крові. Біль зменшиться, отже, почуття нудоти мине.

Якщо нічого не допомагає, а біль дуже сильний, то лікар може призначити оральні контрацептиви. Ці препарати часто рекомендують не лише для захисту від небажаної вагітності. До переліку показань входять рясні менструації, ПМС, ендометріоз, синдром полікістозних яєчників.

Якщо щомісяця ви дуже погано почуваєтеся під час місячних, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.