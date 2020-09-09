У тех, кто в молодости регулярно использовал солнцезащитный крем, меланома развивается на 40% реже, чем у тех, кто редко пользовался защитой.

Об этом идет речь в австралийском исследовании, опубликованном в журнале JAMA Dermatology.

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Польза солнцезащитных кремов

В научной работе были проанализированы данные 1700 человек. Исследование показывает, что крем от солнца, применяемый в детстве и во взрослом возрасте, защищал от меланомы людей 18-40 лет, риск заболевания снижался на 35-40% в случае регулярного использования защиты.

Ученые отметили, что связь воздействия солнца и солнечных ожогов с риском меланомы, в частности в детстве, хорошо изучены, и это исследование показывает, что регулярность использования солнцезащитного крема оказывает защитное действие.

Наиболее часто использовали защитный крем молодые женщины европейского происхождения, у которых была самая светлая кожа и, соответственно, высокая склонность к солнечным ожогам.

Хотя солнцезащитные кремы очень доступны и рекомендуются для использования, регулярность и правильность их применения остаются проблемой.

Как пользоваться солнцезащитными кремами: смотреть видео