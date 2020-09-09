У тих, хто в молодості регулярно використовував сонцезахисний крем, меланома розвивається на 40% рідше, ніж у тих, хто рідко користувався захистом.

Про це йдеться в австралійському дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Dermatology.

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Користь сонцезахисних кремів

У науковій роботі були проаналізовані дані 1700 осіб. Дослідження показує, що крем від сонця, застосовуваний в дитинстві й в дорослому віці, захищав від меланоми людей 18-40 років, ризик захворювання знижувався на 35-40% у разі регулярного використання захисту.

Науковці зазначили, що зв'язок впливу сонця і сонячних опіків з ризиком меланоми, зокрема в дитинстві, добре вивчені, і це дослідження показує, що регулярність використання сонцезахисного крему має захисну дію.

Найбільш регулярно використовували захисний крем молоді жінки європейського походження, у яких була найсвітліша шкіра і, відповідно, висока схильність до сонячних опіків.

Хоча сонцезахисні креми дуже доступні й рекомендуються для використання, регулярність і правильність їх застосування залишаються проблемою.

Як користуватися сонцезахисними кремами: дивитись відео