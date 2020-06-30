Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа – G4. Они утверждают, что он имеет "пандемический потенциал", и призывают работать над его изучением.

Генетически новый тип вируса происходит от штамма H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году. Соответствующее исследование опубликовали в научном журнале PNAS, сообщает The Guardian.

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Что выяснили ученые

В течение 2011 – 2018 годы ученые исследовали 30 тысяч носовых мазков у свиней на китайских фермах, а также в ветеринарной больнице. Благодаря этому им удалось выделить 179 вирусов свиного гриппа.

Большинство из них было нового типа: с 2016 года он поражал преимущественно парнокопытных. По информации ученых, вирус имеет "все основные признаки того, что он очень приспособлен к заражению людей".

Ученые решили провести несколько экспериментов на хорьках: ведь эти животные испытывают симптомы, подобные человеческим. Исследование показало, что G4 является крайне инфекционным, размножается в клетках человека, а также вызывает у хорьков более серьезные симптомы в сравнении с другими вирусами.

В чем заключается опасность

Они выяснили, что иммунитет, полученный человеком благодаря влиянию сезонного гриппа не обеспечивает аналогичной защиты от G4. Также оказалось, что им заразился каждый десятый работник ферм. Это показали анализы на антитела, созданные вследствие воздействия вируса.

По данным исследования, под влиянием нового штамма вируса оказались 4,4% населения. То есть подтверждение того, что G4 уже передается от животных к людям, однако пока нет информации о том, может ли он распространяться от человека к человеку.

Китайские ученые отметили: стоит принять неотложные меры и наблюдать за людьми, которые работают со свиньями. Ученые обеспокоены тем, что заражение новым штаммом вируса может вызывать адаптацию у людей. А это со своей стороны может увеличить риск развития новой пандемии.