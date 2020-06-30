Китайські науковці виявили новий штам свинячого грипу – G4. Вони стверджують, що він має "пандемічний потенціал", та закликають працювати над його вивченням.

Генетично новий тип вірусу походить від штаму H1N1, який викликав пандемію в 2009 році. Відповідне дослідження оприлюднили у науковому журналі PNAS, повідомляє The Guardian.

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Що з'ясували вчені

Протягом 2011 – 2018 років науковці дослідили 30 тисяч носових мазків у свиней на китайських фермах, а також у ветеринарній лікарні. Завдяки цьому їм вдалося виділити 179 вірусів свинячого грипу.

Більшість із них була нового типу: від 2016 року він уражав переважно парнокопитних. За інформацією вчених, вірус має "усі основні ознаки того, що він дуже пристосований до зараження людей".

Науковці вирішили провести кілька експериментів на тхорах: адже ці тварини відчувають симптоми, подібні до людських. Дослідження показало, що G4 є вкрай інфекційним, розмножується в клітинах людини, а також викликає у тхорів серйозніші симптоми у порівняннні з іншими вірусами.

У чому полягає небезпека

Вони з'ясували, що імунітет, отриманий людиною завдяки впливу сезонного грипу, не забезпечує аналогічного захисту від G4. Також виявилося, що ним заразився кожен десятий працівник ферм. Це показали аналізи на антитіла, створені внаслідок впливу вірусу.

За даними дослідження, під впливом нового штаму вірусу опинилися 4,4% населення. Тобто є підтвердження того, що G4 вже передається від тварин до людей, проте наразі немає інформації про те, чи може він поширюватися від людини до людини.

Китайські вчені наголосили: варто вжити невідкладних заходів та спостерігати за людьми, які працюють зі свинями. Науковці занепокоєні тим, що зараження новим штамом вірусу викликатиме адаптацію у людей. А це зі свого боку може збільшити ризик розвитку нової пандемії.