Правительство увеличило выплаты учреждениям здравоохранения за лечение детской онкологии и мультирезистентного туберкулеза.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает 24 канал.

Также по теме: Степанова поймали на лжи относительно смертности от COVID-19

Максим Степанов "Во время заседания Правительства мы внесли изменения в порядок реализации программы государственных гарантий обслуживания населения. Эти изменения касаются лечения онкологии и мультирезистентного туберкулеза. Мы повысили коэффициент на лечение по онкологии детям до 18 лет, и для лечения и диагностики резистентного туберкулеза".

Повышенный коэффициент – что это? Это увеличение суммы средств, которые будут получать учреждения здравоохранения при лечении болезней.

Сколько выделили средств?

Общее увеличение на лечение онкологии будет около 21,7 миллиона гривен и туберкулезом – 59,3 миллиона.

Это дополнительные средства, которые пойдут в учреждения здравоохранения и будут потрачены на лечение тяжелых заболеваний,

– добавил Степанов.

Накануне бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что в 2021 году Правительство предлагает выделить на программу медицинских гарантий 123,4 миллиарда. Но по данным Национальной службы здоровья Украины, для нее необходимо 240 миллиардов гривен. То есть больницы будут недофинансированы почти наполовину.