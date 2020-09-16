Уряд збільшив виплати закладам охорони здоров'я за лікування дитячої онкології та мультирезистентного туберкульозу.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає 24 канал.

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Максим Степанов “Під час засідання Уряди ми внесли зміни до порядку реалізації програми державних гарантій обслуговування населення. Ці зміни стосуються лікування онкології та мультирезистентного туберкульозу. Ми підвищили коефіцієнт на лікування по онкології дітям до 18 років, та для лікування та діагностики резистентного туберкульозу”.

Підвищений коефіцієнт – що це? Це збільшення суми коштів, які будуть отримувати заклади охорони здоров'я при лікуванні хвороб.

Скільки виділили коштів?

Загальне збільшення на лікування онкології буде близько 21,7 мільйона гривень і на туберкульоз – 59,3 мільйона.

Це додаткові кошти, які підуть в заклади охорони здоров'я та будуть витрачені на лікування важких захворювань,

– додав Степанов.

Напередодні колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що у 2021 році Уряд пропонує виділити на програму медичних гарантій 123,4 мільярда. Але за даними Національної служби здоров'я України, для неї необхідно 240 мільярдів гривень. Тобто лікарні будуть недофінансовані майже наполовину.