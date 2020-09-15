По суточным изменениям пульса человека можно диагностировать депрессию. Новая методика может помочь врачам диагностировать заболевания на ранних стадиях и лучше контролировать лечение болезни.

В исследовании принимали участие 16 человек, страдающие от устойчивого к лечению большого депрессивного расстройства.

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Сначала ученые в течение четырех дней сравнивали колебания их пульса с показателями контрольной группы – 16 человек того же возраста, но без депрессии. Для этого использовались небольшие устройства, которые участники исследования постоянно носили.

Связь депрессии и пульса

Мы обнаружили, что у людей с депрессией был более быстрый средний ритм сердца, а также меньшая вариабельность частоты сердечных сокращений, как и ожидалось. В среднем у людей с депрессией ритм был на 10-15 ударов в минуту быстрее, чем у участников из контрольной группы

– рассказали ученые.

Далее ученые оценили ритм сердца пациентов с депрессией после проведенного лечения. Он практически нормализовался, стал близким к показателям групп контроля.

Как это можно применять на практике

В финале исследования ученые проверили, можно ли с помощью специального компьютерного алгоритма отличить человека с депрессией по пульсу. Суточные колебания ритма сердца оказались весьма характерными. Компьютер правильно отсортировал 15 из 16 человек в контрольную группу и 14 из 16 – в группу депрессии.

Столь высокая точность исследования дает надежду на новые возможности в ранней диагностике одного из самых распространенных психических расстройств.