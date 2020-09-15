За добовими змінами пульсу людини можна діагностувати депресію. Нова методика може допомогти лікарям діагностувати захворювання на ранніх стадіях і краще контролювати лікування хвороби.

У дослідженні брали участь 16 осіб, які страждали від стійкого до лікування великого депресивного розладу.

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Спочатку вчені протягом чотирьох днів порівнювали коливання їхнього пульсу з показниками контрольної групи – 16 осіб того ж віку, але без депресії. Для цього використовувалися невеликі пристрої, які учасники дослідження постійно носили.

Зв'язок депресії та пульсу

Ми виявили, що у людей з депресією був швидший середній ритм серця, а також менша варіабельність частоти серцевих скорочень, як і очікувалося. В середньому у людей з депресією ритм був на 10-15 ударів на хвилину швидшим, ніж в учасників з контрольної групи

– розповіли науковці.

Далі вчені оцінили ритм серця пацієнтів з депресією після проведеного лікування. Він практично нормалізувався, став близьким до показників груп контролю.

Як це можна застосовувати на практиці

У фіналі дослідження вчені перевірили, чи можна за допомогою спеціально комп'ютерного алгоритму відрізнити людину з депресією за пульсом. Добові коливання ритму серця виявилися досить характерними. Комп'ютер правильно відсортував 15 з 16 осіб до контрольної групи та 14 з 16 – до групи депресії.

Настільки висока точність дослідження дає надію на нові можливості в ранній діагностиці одного з найпоширеніших психічний розладів.