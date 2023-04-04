У здорових пар віком до 30 років, які регулярно займаються сексом (кожні два або три дні), ймовірність завагітніти становить близько 20% на місяць. Близько 84% пар можуть зачати дитину природним шляхом протягом року.

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Критерії безпліддя

Лікарі ставлять діагноз "безпліддя" парам, яким не вдалося зачати дитину після як мінімум 1 року спроб без використання протизаплідних засобів. При цьому багато безплідних пар можуть зачати дитину без лікування: після дворічних спроб в 95% випадків.

У пар, які безуспішно намагалися зачати дитину понад три роки, ймовірність завагітніти природним шляхом протягом наступного року становитиме вже 25% або менше.

До 15% пар безплідні. Проблеми можуть бути як у чоловіків, так і у жінок. Або в обох партнерів одразу. У чверті випадків причину безплідності так і не вдається визначити.

Причини безпліддя

Чоловічий фактор (проблеми з яєчками, насіннєвими канальцями, еякуляцією) – 26%;

Жіночий фактор (проблеми з овуляцією, шийкою матки, пошкодження маткових труб, ендометріоз) – 44%;

Проблеми зі статевим актом – 6%;

Незрозумілі причини – 28%.

Чоловіче безпліддя виникає через низьке вироблення сперматозоїдів, аномальної їхньої форми або закупорки, що перешкоджає виділенню сперматозоїдів. Хвороби, травми, хронічні проблеми зі здоров'ям, нездоровий спосіб життя та інші фактори також можуть відігравати роль.

Коли звертатись до лікаря

До 35 років більшість лікарів рекомендують намагатися завагітніти щонайменше протягом року до обстеження чи лікування.

Якщо вік від 35 до 40 років, вам дається пів року спроб перед тим, як здатися медикам.

Якщо понад 40 років, лікар відразу приступить до обстежень та лікування.

Чоловікам не варто чекати на рік, якщо у них:

проблеми з ерекцією або еякуляцією, низький статевий потяг або інші проблеми із сексуальною функцією;

біль, дискомфорт, ущільнення чи припухлість яєчок;

у минулому були проблеми з яєчками, простатою чи сексуальні проблеми;

була операція в паху, на яєчках, мошонці або статевому члені.

Які аналізи можна здати, щоб заспокоїтись

Є два базові аналізи, після яких можна заспокоїтися. Або копати причину далі.

Аналіз сперми (спермограма). Він допоможе зрозуміти, чи є проблеми з кількістю сперматозоїдів, чи їхньою рухливістю. Принаймні одне з яєчок має функціонувати правильно.

Тест на хламідіоз. Зразок сечі буде перевірений на наявність хламідій, тому що вони можуть вплинути на фертильність. Зазвичай лікар призначає курс антибіотиків і все закінчується.