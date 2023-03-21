Професорка Морін Су та її колеги з'ясували, що причиною можуть бути статеві відмінності в рівні активності гена KDM6A, який відповідає за вироблення білка UTX. Цей пептид впливає на структуру білкової оболонки ДНК, завдяки чому він керує активністю великої кількості генів, ймовірно пов'язаних із метаболізмом людських клітин.

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Чоловіки важче переносять інфекції

В організмі чоловіків присутнє помітно більше NK-клітин, які відповідають за боротьбу з інфекціями, але це не робить їх більш захищеними від хвороб, ніж жінок. Ми виявили, що це пов'язано з тим, що ген KDM6A значно активніший у жіночих NK-клітинах, що дозволяє їм більш ефективно протистояти патогенам,

– пояснила професорка UCLA Морін Су.

Американські молекулярні біологи виявили, що білок UTX також є важливим для роботи NK-клітин, одного з типу лімфоцитів, який відповідає за придушення вірусних інфекцій. Дослідники з'ясували, що рівень активності цього пептиду відрізняється у жіночих та чоловічих лімфоцитах. У NK-клітинах жінок UTX активніший, що покращує здатність боротися з вірусами, але при цьому прискорює природну смерть цих клітин.

Відмінності активності пептиду в лімфоцитах жінок і чоловіків були пов'язані з тим, що ген KDM6A розташований на жіночій Х-хромосомі. Досліди на мишах показали, що штучне зниження активності гена KDM6A призвело до того, що самки стали настільки ж вразливими до інфекцій, як і самці.

Різний імунітет

На додаток до цього вчені виявили, що концентрація жіночих або чоловічих статевих гормонів не впливала на рівень активності UTX у лімфоцитах тварин. Це свідчить про генетичну природу відмінностей у рівні активності NK-клітин в організмі чоловіків та жінок.

Як вважають дослідники, робота допоможе розробити нові, ефективніші методи боротьби з інфекціями, що враховують особливості роботи лімфоцитів чоловіків та жінок. Крім того, подальше вивчення роботи UTX білка допоможе вченим створити підходи, які допоможуть імунітету чоловіків активніше боротися з інфекцією.